Конькобежка Екатерина Алдошкина завоевала золото чемпионата России

Челябинская спортсменка показала лучший результат на дистанции 3000 метров

В Иркутске стартовал чемпионат России по конькобежному спорту. В первый день соревнований отличилась челябинка Екатерина Алдошкина. Она показала лучший результат на дистанции 3000 метров, завоевав титул чемпионки России. Призерами соревнований стали Анастасия Григорьева и Никита Базюк, сообщает результаты Союз конькобежцев России.

В первый день соревнований на ЧР-2023 в Иркутске спортсмены разыграли четыре комплекта наград. Начался турнир с хороших новостей — уже в стартовом виде программы золотую медаль для Челябинской области завоевала Екатерина Алдошкина. Участница зимних Олимпиад в состязаниях по шорт-треку доказала, что и в конькобежном спорте может бороться за лидирующие позиции в национальной сборной.

Челябинская спортсменка выиграла забег на дистанции 3000 метров, показав результат 4.12,68. Серебряную медаль здесь завоевала Екатерина Кошелева из Свердловской области, а бронза у еще одной южноуральской конькобежки — Анастасии Григорьевой.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Иркутск. Женщины, 3000 метров

1. Екатерина Алдошкина (Челябинская область) — 4.12,68.

2. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 4.14,75.

3. Анастасия Григорьева (Челябинская область) — 4.16,12.

Любопытно, что отличился в Иркутске и супруг Екатерины — Даниил Алдошкин выиграл забег на 5000 метров, установив при этом новый рекорд катка — 6.25,67.

На дистанции 500 метров среди женщин не было равных Дарье Качановой. Спортсменка из Нижегородской области обновила рекорд катка — 37,82. Второе место у Ангелины Голиковой (Москва), бронза у Ирины Кузнецовой. Челябинка Ольга Фаткулина значительно добавила, ворвавшись в пятерку сильнейших в коротком спринте. Ее время — 39,05. Очевидно, что наша прославленная спортсменка набирает форму после рождения дочери. И к Всероссийской зимней спартакиаде сильнейших может подойти на пике формы.

На аналогичной дистанции среди мужчин серебряным призером стал челябинец Никита Базюк. Здесь он уступил лишь заслуженному мастеру спорта Руслану Мурашову.

Конькобежный спорт. Чемпионат России. Иркутск. Мужчины, 500 метров

1. Руслан Мурашов (Краснодарский край / Мурманская область) — 35,04.

2. Никита Базюк (Челябинская область) — 35,19.

3. Артем Арефьев (Санкт-Петербург / Вологодская область) — 35,22.

Соревнования в ЛД «Байкал» в Иркутске завершатся 27 декабря. Сегодня спортсмены разыграют еще четыре комплекта наград — состоятся спринтерские забеги на 1000 метров среди мужчин и женщин, а также командные гонки.