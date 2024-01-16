Лидеры конькобежной сборной России одержали победы на Кубке страны в Челябинске

Руслан Мурашов и Александра Саютина выиграли забеги на дистанции 1000 метров

Сегодня, 16 января, на льду «Уральской молнии» в Челябинске завершился второй день соревнований третьего этапа Кубка России по конькобежному спорту. Победы в спринтерских забегах на дистанции 1000 метров одержали лидеры национальной команды Руслан Мурашов и Александра Саютина. Челябинские конькобежцы не смогли им составить конкуренцию, зато проявили себя юниоры на всероссийских соревнованиях.

Третий этап Кубка России по конькобежному спорту в Челябинске собрал представительный состав. Ряд лидеров национальной команды пропускали состязания. Ранее в Иркутске прошел чемпионат России, а впереди старты Всероссийской зимней Спартакиады сильнейшей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые атлеты решили восстановиться после одних соревнований и сэкономить силы перед другими.

Тем не менее, несколько звездных спортсменов вышли на дорожку ЛД «Уральская молния». Среди них, например, Заслуженный мастер спорта Руслан Мурашов, представляющий Краснодарский край и Мурманскую область. Чемпион мира-2019 одержал предсказуемую победу на дистанции 1000 метров, показав результат 1.10,79.

Однако хорошее время показали и финишировавшие вторым и третьим Виктор Муштаков (1.10,92) и Михаил Казелин (1.10,93), выступающие за Алтайский край и Московскую область соответственно. А вот челябинские конькобежцы в этом виде программы остались за чертой десятки сильнейших. Лучший результат показал Егор Шорохов, ставший 11-м (его время — 1.12,92).

Мужчины, 1000 м.

1. Руслан Мурашов (Краснодарский край / Мурманская область) — 1.10,79.

2. Виктор Муштаков (Алтайский край / Красноярский край) — 1.10,92.

3. Михаил Казелин (Московская область) — 1.10,93.

11. Егор Шорохов (Челябинская область) — 1.12,92.

В состязаниях среди женщин также на виду были российские сборницы. Правда, тройка призеров получилась весьма неожиданной. Москвичка Александра Саютина, тяготеющая в более длинным дистанциям, вырвала победу на 1000 м, показав 1.18,21.

Екатерина Кошелева из Свердловской области финишировала со вторым времени (1.19,25), а замкнула тройку призеров чемпионка мира Ангелина Голикова из Москвы (1.19,37). Из южноуральских спортсменок самое высокое место у Полины Чесноковой (12-я позиция, результат — 1.23,05).

Женщины, 1000 м.

1. Александра Саютина (Москва) — 1.18,21.

2. Екатерина Кошелева (Свердловская область) — 1.19,25.

3. Ангелина Голикова (Москва) — 1.19,37.

Во второй день соревнований состоялись также командные забеги. Челябинская область на этот вид программы свои команды не выставила. Хотя женская сборная после двух этапов Кубка России является лидером зачета. В отстутствие фаворитов проявили себя мужская и женская команды Москвы, выигравшие забеги.

Отметим, что параллельно с третьим этапом Кубка России прошли всероссийские состязания среди юниоров на призы Александра Кибалко. Вот здесь южноуральские спортсмены завоевали три призовых места. На дистанции 1000 метров победу одержал Дмитрий Крылов (1.12,99), бронза у Ильи Эбингера. А в командной 6-круговой гонке проявили себя наши девушки. Екатерина Арчугова, Полина Капустина и Ада Ким показали третий результат.

Завтра, 17 января, состоится третий день соревнований. В программе забеги на 1500 метров, а также масс-старты среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок.

Напомним, что в сезоне-2023/2024 Кубок России по конькобежному спорту состоит из четырех этапов. Первые два прошли в Коломне (2-5 декабря) и Санкт-Петербурге (16-19 декабря). Четвертый пройдет в Кирове (27 февраля-1 марта), а финал соревнований состоится в Коломне (14-17 марта).