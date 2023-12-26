Конькобежцы Челябинской области выиграли командную гонку на чемпионате России

Золотые медали завоевали Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева и Мария Гудошникова

На проходящем в Иркутске чемпионате России по конькобежному спорту завершился второй день соревнований. Сборная Челябинской области завоевала еще две медали. Победу в командном забеге на 6 кругов одержали наши девушки, опередившие соперниц из Москвы и Московской области. Свою вторую серебряную медаль завоевал Никита Базюк, став призером в забеге на дистанции 1000 метров, сообщает результаты соревнований Союз конькобежцев России.

Во второй день соревнований, проходящих в ЛД «Байкал», были разыграны еще четыре комплекта наград — на дистанциях 1000 метров, а также командных забегах среди мужчин (8 кругов) и женщин (6 кругов).

На командный женский забег сборная Челябинской области заявила Екатерину Алдошкину, Анастасию Григорьеву и Марию Гудошникову. Наши девушки здорово пробежали 6 кругов, показав лучший результат — 3.09,84. Они оставили позади соперниц из Москвы и Московской области, занявших соответственно второе и третье места.

Чемпионат России. Женщины, командный забег 6 кругов:

1. Челябинская область (Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова) — 3.09,84.

2. Москва (Елизавета Агафошина, Александра Саютина, Алиса Беккер) — 3.10,11.

3. Московская область (Елена Еранина, Ирина Кузнецова, Анастасия Семенова) — 3.12,53.

Как и днем ранее, вновь отличился в состязаниях среди мужчин челябинец Никита Базюк. Южноуральский спортсмен стал серебряным призером на дистанции 1000 метров с результатом 1.10,17. И вновь он уступил совсем немного победителю соревнований Руслану Мурашову (1.09,94). Бронза в активе у Данила Смирнова из Кировской области (1.10,43).

Чемпионат России. Мужчины, 1000 метров:

1. Руслан Мурашов (Краснодарский край / Мурманская область) — 1.09,94.

2. Никита Базюк (Челябинская область) — 1.10,17.

3. Данил Смирнов (Кировская область) — 1.10,43.

Отметим, что вторую победу в спринте одержала Дарья Качанова из Нижегородской области. Она завоевала золото на дистанции 1000 метров с результатом 1.16,27. Здесь седьмое место заняла призер Олимпийских игр Ольга Фаткулина из Челябинска (1.19,40). Мужскую командную гонку выиграли спортсмены из Московской области.

Напомним, что вчера, 25 декабря, в первый день соревнований южноуральские спортсмены завоевали три медали. Победу одержала Екатерина Алдошкина (3000 м), серебро у Никиты Базюка (500 м) и бронза у Анастасии Григорьевой (3000 м). Сегодня в Иркутске пройдет третий день соревнований. Спортсмены вновь разыграют четыре комплекта наград — на дистанциях 1500 метров и в масс-старте среди мужчин и женщин.