Челябинский саблист Олег Баландин стал победителем представительного всероссийского турнира по фехтованию. На соревнованиях в Казани «Золотая осень» выступили сильнейшие спортсмены в возрасте 12—14 лет. Воспитанник спортшколы «Металлург-Спорт» показал лучший результат в фехтовании на саблях, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.
В состязаниях по фехтованию на сабле среди ребят 2010—2012 годов рождения заявились 153 спортсмена. Среди них и челябинский спортсмен Олег Баландин. Ему удалось хорошо выступить на групповом этапе, выйти в плей-офф и в поединках на выбывание победить всех соперников. В финале он оказался сильнее Максима Бурмистрова из Пензенской области.
Всероссийский турнир «Золотая осень» по фехтованию. Сабля, юноши 2010—2012 гг. р.:
1. Олег Баландин (Челябинская область).
2. Максим Бурмистров (Пензенская область).
3. Леонид Ундер (Самарская область).
3. Ярослав Шитов (Санкт-Петербург).
Это уже не первый успех Олега Баландина в фехтовании на саблях. В апреле этого года он также победой завершил свое выступление на соревнованиях в Казани. Тренируется спортсмен под руководством Леонида Песина и Григория Мизева.