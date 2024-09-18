Челябинский фехтовальщик стал победителем всероссийских соревнований

Олег Баландин завоевал золото на турнире «Золотая осень» в Казани

Челябинский саблист Олег Баландин стал победителем представительного всероссийского турнира по фехтованию. На соревнованиях в Казани «Золотая осень» выступили сильнейшие спортсмены в возрасте 12—14 лет. Воспитанник спортшколы «Металлург-Спорт» показал лучший результат в фехтовании на саблях, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

В состязаниях по фехтованию на сабле среди ребят 2010—2012 годов рождения заявились 153 спортсмена. Среди них и челябинский спортсмен Олег Баландин. Ему удалось хорошо выступить на групповом этапе, выйти в плей-офф и в поединках на выбывание победить всех соперников. В финале он оказался сильнее Максима Бурмистрова из Пензенской области.

Всероссийский турнир «Золотая осень» по фехтованию. Сабля, юноши 2010—2012 гг. р.:

1. Олег Баландин (Челябинская область).

2. Максим Бурмистров (Пензенская область).

3. Леонид Ундер (Самарская область).

3. Ярослав Шитов (Санкт-Петербург).

Это уже не первый успех Олега Баландина в фехтовании на саблях. В апреле этого года он также победой завершил свое выступление на соревнованиях в Казани. Тренируется спортсмен под руководством Леонида Песина и Григория Мизева.