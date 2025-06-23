Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вернул в Челябинск Анастасию Стальную

Талантливая спортсменка ранее выступала за южноуральскую команду

Женский волейбольный клуб «Динамо-Метар» объявил имя первого новобранца летнего межсезонья — 2025. Состав команды пополнила Анастасия Стальная, которая ранее уже защищала цвета челябинского коллектива. Контракт со спортсменкой, выступающей на позиции доигровщика, рассчитан до конца сезона‑2025/2026.

Состав челябинской команды усилила двукратная чемпионка России Анастасия Стальная. Доигровщица завоевывала золотые медали в составе калининградского «Локомотива». Любопытно, что именно в Челябинске она состоялась как спортсменка, дебютировав в Суперлиге. Но надолго на Южном Урале не задержалась: ярко сыграв в сезоне-2018/2019, она затем отправилась в Калининград, где и выиграла два чемпионских титула. Последние три сезона спортсменка провела в подмосковном клубе «Заречье-Одинцово».

Анастасия Стальная подписала контракт с «Динамо-Метаром» на один сезон. Она выступает на позиции доигровщика, является мастером спорта. Ранее выступала также за такие команды, как «Факел» (Новый Уренгой), «Луч» (Москва) и «Северянка» (Череповец).

Добавим, что сегодня, 23 июня, стало также известно, что подписала контракт с челябинским клубом центральная блокирующая Полина Ольховская. Ее соглашение также рассчитано до конца сезона-2025/2026. Она перешла в «Динамо-Метар» из нижегородской «Спарты».

Напомним, что гендиректор челябинского клуба Виталий Носов, подводя итоги сезона-2024/2025, дал положительную оценку выступлению команды. В интервью он также подчеркнул, что ставит перед собой задачу сохранить костяк «Динамо-Метара» по окончании следующего сезона.