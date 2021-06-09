Бывшего вице‑губернатора Челябинской области назначили директором «РМК‑Арены»

Николай Сандаков рассказал ИА «Первое областное» о новых полномочиях и сроках строительства объекта

Бывший заместитель губернатора Челябинской области Николай Сандаков стал директором «РМК-Арены», которую построят на северо-западе Челябинска. Информацию подтвердили в пресс-службе РМК. Как сообщил ИА «Первое областное» сам Николай Сандаков, он будет совмещать новую работу с должностью президента Федерации баскетбола Челябинской области.

По словам Николая Сандакова, строительство «РМК-Арены», по предварительным данным, завершится к 2023 году. Сейчас несколько проектных организаций работают над созданием архитектурной концепции и эскизов. После того как документы презентуют губернатору Алексею Текслеру, начнется подготовка строительной документации. Предварительный объем инвестиций в строительство — 4 млрд рублей. Застройщиком выступит дочерняя строительная компания РМК — «А1».

На площадке будет арена для проведения крупных соревнований на 5 тыс. человек. Также построят три тренировочных зала, где можно будет организовывать региональные и местные состязания по игровым видам спорта: волейболу, гандболу, баскетболу, футболу. Отдельно расположится малая арена площадью 6 тыс. кв. м для единоборств. Внутри комплекса также будет большой фитнес-центр. Планируется, что «РМК-Арену» будут посещать от 50 тыс. до 100 тыс. человек в месяц.

На базе «РМК-Арены» будут действовать детские спортивные секции, где дети до 12 лет смогут заниматься бесплатно.

«Все дети до 12 лет будут заниматься бесплатно. Мы, разумеется, понимаем, что спрос будет превышать наши возможности. Возможно, будет какой-то конкурс. При этом у нас есть задача — сделать арену самостоятельной бизнес-единицей, которая сможет сама себя окупать. Все инвестиции будут частные, это не государственно-частное партнерство. Здесь речь о возврате инвестиций не идет», — говорит Николай Сандаков.

Несколько профессиональных спортивных клубов начнут базироваться на «РМК-Арене». Там будут проходить тренировки и домашние турниры. Параллельно с профессионалами будут тренировать детские и юношеские команды. Одна из первоочередных задач после ввода здания в эксплуатацию — набор команды тренеров, говорит Николай Сандаков.

«Проблема есть, вопросы есть. Нам много чем сейчас приходится заниматься, чтобы к моменту сдачи арены в эксплуатацию подойти подготовленными, в том числе по тренерскому составу», — заявил Николай Сандаков.

Как сообщалось ранее, губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал строительство спортивного кластера на Университетской Набережной Челябинска. В него войдут новый универсальный спортивный комплекс «РМК-Арена», центр экстремальных видов спорта, теннисная школа. «РМК-Арена» расположится на территории в 30 тыс. кв. м. На площадке создадут систему подготовки спортсменов всех возрастов.

По данным базы «ЛИК: эксперт», ООО «РМК-Арена» на 80% принадлежит АО «Томинский ГОК», на 20% — лично Игорю Алтушкину. Уставный капитал компании — 100 млн рублей. Компания зарегистрирована на территории Томинского горно-обогатительного комбината.

