В Челябинске построят энергоцентр для «РМК‑Арены»

Здание будет снабжать спортивный комплекс электричеством, водой и теплом

По соседству с «РМК-Ареной» на пересечении улиц Университетской Набережной и Академика Макеева будет находиться энергоцентр. Он нужен для обеспечения спортивного комплекса электричеством, водой и теплом. Ранее инженерный объект планировали построить в восточной части земельного участка, но удобнее будет возвести его на западе. Корректировку выносили на публичные слушания, где обновленный проект получил одобрение, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«У нас строятся большая спортивная арена и вспомогательные объекты. Один из них — энергоцентр. Это объект капитального строительства. Его функциональное назначение — тепло-, водо- и электроснабжение спортивно-зрелищного комплекса. С восточной части участка расположено много инженерных сетей. Там же будет проходить дорога общего пользования. Из-за этого застройка в восточной части практически невозможна. Просим разрешить строительство в западной части участка»,— рассказали на публичных слушаниях представители РМК и проектной организации.





Будет проведено благоустройство территории — само здание оградят, сделают пешеходные зоны, парковки. Запуск энергоцентра произойдет одновременно с открытием «РМК-Арены» — в октября 2024 года. В основном зале спортивного объекта будет размещена площадка для игровых видов спорта — баскетбола, волейбола, гандбола и мини-футбола. Кроме того, проектом предусмотрены малая спортивная арена и залы для занятий единоборствами, фитнес-центр, аэродинамическая труба, медицинский центр, фуд-корт и собственный телевизионный комплекс для спортивных трансляций. Общий объем вложений во время начала строительства составлял более 5 млрд рублей.





Ранее ИА «Первое областное» писало, что по итогам публичных слушаний в ноябре 2022 года вместимость «РМК-Арены» увеличат до 8 тыс. зрителей. Из-за этого вырастет и площадь парковок — до 2397 машино-мест.