В Магнитогорске детей с ограниченными возможностями научат кататься на роликах и коньках

С 1 июля и в течение всего года они могут бесплатно заниматься на вертикализаторе «Катюша»

В Магнитогорске запускается новый проект для реабилитации детей-инвалидов. С 1 июля и в течение всего года они могут бесплатно заниматься на вертикализаторе «Катюша» — специальном тренажере для детей с ДЦП и ОВЗ. Благодаря тренажеру ребята могут самостоятельно передвигаться и даже учиться кататься на коньках и роликах. Занятия будет проводить детский центр «Сирена», который выиграл грант БФ Владимира Потанина.

Центр развития семьи и детей «Сирена» базируется в ближайшем к Магнитогорску Нагайбакском районе. Руководитель центра Динара Бикжанова еще в прошлом году приобрела тренажер для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата на средства одного из грантов. Уникальный аппарат «Катюша», который помогает встать на ноги, вывозят в Магнитогорск несколько раз в месяц. Здесь он стал популярен. Семьи выстраивались в очередь, чтобы детям позаниматься на нем.

«Проект „Катюша“ в Магнитогорске начал свое развитие благодаря инициативе мамы ребенка с ограниченными возможностями Анны Резеповой и волонтеру — тренеру школы советского хоккея Дмитрию Тихонову. Анна вышла на нас и пригласила позаниматься с городскими детками. С января 2021 года дети занимались на открытых ледовых площадках, учились кататься на коньках, с апреля — на роликовых коньках в семейном спортивном развлекательном центре „RollerDom“», — рассказывает Динара Бикжанова.

В этом году центр «Сирена» подготовил проект и одержал победу в конкурсе «Спорт для всех» благотворительной программы «Сила спорта» БФ Владимира Потанина. На конкурс было подано 913 заявок от организаций из 76 регионов России. 25 мая 2021 года экспертный совет конкурса выбрал 83 победителя из 37 регионов, среди них и южноуральская «Сирена».

«Обычно с детьми с ментальными нарушениями, с ДЦП занимаются внутри реабилитационного центра или в домашних условиях. Однако это не может сравниться с занятиями на открытом или закрытом катке, летом на природе на роликах. Проект позволит детям „не выпадать из обоймы общества“. Наши тренеры пройдут дополнительную подготовку и начнут занятия на роликовых коньках и коньках для льда с использованием вертикализатора „Катюша“», — продолжает автор проекта Динара Бикжанова.

Партнерами проекта стали администрация города Магнитогорска, управление спорта и физической культуры, семейный спортивно-развлекательный центр «RollerDom», физкультурно-оздоровительный комплекс «Умка».

Напомним, в этом году в Магнитогорске начались бесплатные занятия на ипподроме для детей, перенесших онкологию.