Буэнос ночес: 15‑летний Алексей Никитин пожелал добрых снов «волкам» из Тамбова

Челябинский баскетболист-вундеркинд ярко дебютировал в Суперлиге

В матче с БК «Тамбов» все игроки челябинского клуба «Челбаскет» были «немножко Месси». Они с легкостью укротили мяч, но не футбольный, а баскетбольный. В самой концовке встречи исполнил зажигательное аргентинское танго 15‑летний вундеркинд Алексей Chico Никитин. Он передал всем «Hola!», выйдя на площадку за 2 минуты до сирены, а затем пожелал соперникам buenas noches, набрав первые очки в карьере на профессиональном уровне. Вашему вниманию третий эпизод проекта, в котором мы описываем события домашнего матча «Челбаскета» в необычном стиле, на сей раз — в аргентинском.

Синьоры из Тамбова прибыли в Челябинск не в лучшем расположении духа. В родных лесах «волки» умудрились заблудиться, проиграв гостям из Ижевска и Ревды. На чужой территории они начали куда лучше: первыми забросили, повели в счете, затем забили еще и еще....

Жаркие парни из «Челбаскета» начали игру из рук вон плохо. Они вышли на площадку как туристы на аргентинском пляже — на чиле и раслабоне. Как будто до этого трапезничали местным вином и вкуснейшим говяжьим стейком, так популярным в этих краях. В первые три с половиной минуты они ни разу (!) не поразили кольцо соперника, а на табло между тем горели 0:6.

Лишь после небольшого перерыва хозяева площадки начали приходить в себя. Отрезвляющее действие на них произвел мате. Вадим Стубеда на радостях исполнил эффектный данк. С трибуны выглядел он впечатляюще: не хуже, чем любоваться красотами водопадов Игуасу. Но главным героем перелома в игре стал Александр Лавников. Мощный форвард челябинцев исполнил несколько этюдов аргентинского танго в штрафной соперника — и нате, получайте 36:31 к большому перерыву.

Впрочем, радоваться и говорить соперникам adios было рано. Тем более что в третьем периоде игроки «Челбаскета» снова провалились, позволив сопернику выйти вперед. И тут вновь напомнил о себе Александр Лавников. Тот заставил «тамбовских волков» учить слова восхищения на аргентинском языке. Hola! — и мяч в корзине. Еще один привет он передал им в следующей атаке. Hola! — а закончил свой короткий пассаж точным дальним попаданием. «Аргентина — Ямайка — 7:0» — спел один из лидеров «Челбаскета» и отправился отдохнуть на скамейку запасных.

Челябинские парни заключительную четверть провели здорово, на одном дыхании. Они включили скорости и бегали по площадке как на центральной площади Буэнос-Айреса, не давая соперникам вдохнуть свежего воздуха. А когда уже стало ясно, что те не смогут отыграться, на площадке появился он — 15‑летний вундеркинд Алексей Chico Никитин.

Юный спортсмен вышел на паркет за 2 минуты до финальной сирены. И это был его дебют в «Челбаскете». Свой шанс он использовал, забив свои первые два очка на профессиональном уровне. Получив мяч под кольцом соперника, он обманным движением ушел от опеки и с фолом отправил «оранжевый» в корзину. Buenas noches — и добрых снов вам, тамбовским «волкам», на южноуральской земле.

Кто знает, может быть, у нас появился талант, эдакий «баскетбольный Месси», который в скором времени реализует свой потенциал и станет звездой. Будем за ним пристально следить. А пока спасибо за победу, парни из «Челбаскета»! Gracias за радостные эмоции. Баскетбольный марафон продолжается, и он точно не оставит равнодушными поклонников лучшей игры с мячом.

Фото: Юлия Неструева (БК «Челбаскет»).

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Читайте в предыдущих сериях проекта:

7 октября, 2024 г. «Челбаскет» — «Динамо» (Владивосток) — 66:73. Репортаж во французском стиле.

11 октября, 2024 г. «Челбаскет» — «Иркут» (Иркутск) — 73:71 (от). Репортаж в британском стиле.