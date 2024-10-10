Клуб «Челбаскет» в валидольном матче вырвал победу в овертайме у «Иркута»

Челябинская команда одержала первую победу в чемпионате Суперлиги сезона‑2024/2025

Второй домашний поединок «Челбаскета» в новом сезоне Суперлиги получился очень эмоциональным и драматичным. В нем челябинцы практически весь матч были в роли догоняющих, но в конце заключительного периода сумели сравнять счет благодаря точному броску Вадима Третьяка. В овертайме победу хозяевам площадки принес Андрей Топтунов, забросив мяч в кольцо практически с финальной сиреной, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне «Иркут» одержал уверенную победу в Магнитогорске над «Металлургом», а «Челбаскет» потерпел домашнее поражение от дальневосточного «Динамо». Разумеется, к очному поединку игроки подходили с разным настроением. И этот фактор, по всей видимости, отразился на характере матча: гости отлично начали поединок, сделали отрыв в +8 очков уже спустя 5 минут игры.

У хозяев площадки мало что получалось, а главное — у ребят не пошел бросок. Они умудрялись не забивать даже из-под кольца. Показательным в этом плане был момент, когда дважды подряд с близкого расстояния не смог забить Вадим Стубеда. И хотя в какой-то момент челябинцы немного сократили разрыв в счете, концовка четверти осталась за гостями — 14:25.

Чуть лучше пошли дела у «Челбаскета» после небольшого перерыва. Хорошо вошел в игру Андрей Семенов, пару раз эффектно завершал атаки Иван Нелюбов… Наконец-то «проснулся» Вадим Стубеда: его классный блок-шот и подбор эмоционально завели не только болельщиков на трибунах, но и партнеров по команде. На большой перерыв команды ушли при счете 35:39 не в нашу пользу.

Единственное, в чем «Челбаскет» совершенно точно превосходил соперника, так это в игре под своим и чужим кольцом. В первой половине игры по этому показателю выигрывали 23-14. Надо было срочно что-то делать со средним и дальним броском. Большинство «выстрелов» хозяев не достигали цели.

Настигнуть соперника челябинцы смогли в середине третьего периода. Помог им это сделать Александр Лавников. Это он забил «трешку» с фолом, а еще сделал эффектный данк. Тем не менее перед заключительным периодом «Иркут» имел фору в 4 очка — 52:48.

Момент истины наступил в концовке основного времени матча. При счете 61:63 за 24 секунды до финальной сирены хозяева получили возможность пробить два штрафных броска. К линии подошел один из самых опытных снайперов «Челбаскета» Андрей Семенов. И оба раза… не попал!

К счастью, после тактического фола игрок гостей забил один из двух штрафных бросков. У наших парней оставалось время на результативную атаку. Надо было обязательно забивать «трешку». Рискнул, взяв игру на себя, Вадим Третьяк. Он сравнял счет, а затем челябинцы отстояли в обороне. 64:64 после основного времени матча.

Ну а в овертайме едва не поставил крест на надеждах хозяев Кирилл Савин. Форвард «Иркута» забил сверхдальний бросок, метров с девяти. Но у «Челбаскета» нашелся другой герой. В критический момент не дрогнула рука у Андрея Топтунова. Практически с финальной сиреной он отправил мяч в корзину и установил окончательный счет — 73:71.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины.

10 октября. «Челбаскет» (Челябинск) — «Иркут» (Иркутск) — 73:71 от (14:25, 21:14, 13:13, 16:12, 9:7).

«Челбаскет»: Семенов (13), Топтунов (12), Лавников (12), Третьяк (9), Стубеда (9), Нелюбов (6), Якунин (5), Грашкин (4), Незванкин (3), Туманов.

«Иркут»: Савин (17), Прощенко (10), Додеус (9), Саврасов (9), Шевчук (8), Федоров (6), Ершов (5), Курбатов (4), Ванин (3), Белобородов, Паско.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Андрей Топтунов («Челбаскет»)

Стал героем матча, решив исход поединка в овертайме. Не побоялся взять игру на себя в нужный момент. И до этого эпизода был заметной фигурой на площадке.

Кирилл Савин («Иркут»)

Взял на себя роль лидера в составе гостей. Едва не решил исход поединка в концовке игры. Стал самым результативным игроком матча.

Андрей Семенов («Челбаскет»)

В его активе 13 очков и 15 (!) подборов. Реализовал все свои три «трешки». Но едва не подвел команду в конце четвертой четверти, не реализовав два штрафных броска.

«Челбаскет» одерживает свою первую победу в Суперлиге сезона-2024/2025. Важно еще и то, что она была достигнута на характере. Такие вот выигрыши зачастую сплачивают команду, придают ей уверенности в себе. Теперь на эмоциональном подъеме наши ребята будут готовиться к следующему поединку. Уже 15 октября им предстоит сыграть домашний поединок с БК «Тамбов».

Фото: Юлия Неструева (БК «Челбаскет»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).