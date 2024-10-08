Фантомас разбушевался: челябинские жандармы из «Челбаскета» не смогли остановить Антона Понкрашова

Репортаж с баскетбольного матча во французском стиле

Лидер приморского «Динамо» был неудержим: Антуан де Понкрашофф набрал 22 круассана, сделал 10 баклажанов и накидал 5 результативных лягушачьих лапок. Баскетбольный злодей практически в одиночку обыграл «Челбаскет» и отправился вместе со своей бандой творить свои «черные» дела в Магнитогорск. Наш корреспондент запускает необычный проект — репортажи с домашних матчей «Челбаскета», написанные в разных языковых стилях. Вашему вниманию экспромт по мотивам старой и доброй французской приключенческой комедии.

Вообще-то в приморском «Динамо» та еще банда, в ней есть несколько колоритных персонажей. Взять того же Ивана Стребкова, за его плечами солидный опыт игры на высшем уровне. И челябинские жандармы «Челбаскета» основательно готовились к стартовому матчу нового баскетбольного сезона. Их предводитель Луи де Терехов своих подручных предупреждал: сдержать действующих чемпионов Суперлиги будет непросто.

Но в этот день главную звезду соперника было не остановить. «Он уже стар», — говорили они. «Он уже не опасен», — шептались другие. Но Фантомас, он же Антон Понкрашов, доказал, что он еще в деле и способен зажигать в городах и весях баскетбольной Суперлиги.

Уже в самом начале матча 38-летний ветеран стал дергать хозяев за ниточки, проверяя, насколько они готовы к его выкрутасам. Антон Понкрашов взял на себя роль разыгрывающего: умело дирижировал партнерами, выдавая им классные передачи. А потом и сам стал закидывать «круассаны» с дальней дистанции. В какой-то момент у него было пять точных бросков из пяти! Да и французские булочки со средней дистанции он исправно закидывал в кольцо соперника.

Это был театр одного актера. Лидер «Динамо» исполнил парижскую оперу чудесно, практически ни разу не сфальшивил. Попытались было испортить его партию защитники «Челбаскета» Андрей Топтунов и Вадим Третьяк. Но и они не всегда попадали в такт.

Нельзя сказать, что челябинские жандармы плохо выполняли свою работу. Нет, они были близки к тому, чтобы заковать в наручники Фантомаса и его сподручников. Несколько интересных решений придумал во время матча Жак Динам, то есть Александр Лавников. Неплохо включался в работу Робер Дальбан, он же Андрей Топтунов…

Увы, борьба на площадке была не в нашу пользу. 66:73 — Антуан де Понкрашофф сделал свое дело и теперь отправился вместе со своими парнями в Магнитогорск. Уже послезавтра, 10 октября, его «динамовская» банда проверит на практике, как работает местная жандармерия из «Металлурга». И есть такие подозрения, что и там Фантомаса не смогут остановить. Уж слишком он хорошо сохранился к своим 38 годам.

Фото: Юлия Неструева (БК «Челбаскет»).

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»), использован скриншот из фильма «Фантомас разбушевался».

