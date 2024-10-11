Мал да удал: Андрей «Ланнистер» Топтунов сел на трон в матче с «Иркутом»

И помог «Челбаскету» выиграть баскетбольную битву за Танкоград

В челябинском королевстве появился новый баскетбольный герой. Знакомьтесь, это Андрей, сын Алексея, из семейства Топтуновых. Человек не голубых кровей и без звезд в голове. Он не побоялся и взял на себя роль лидера в критический момент в битве за Танкоград с династией сибирского «Иркута». Когда у бойцов силы были на исходе, он нанес решительный удар, заставив соперника капитулировать. Свидетелем его подвига стали верные соратники и друзья челябинского баскетбольного королевства. Мы продолжаем необычный эксперимент, в котором ведем репортаж с домашних матчей «Челбаскета» в разных стилях.

«Игра престолов» в новом сезоне баскетбольной Суперлиги обещает быть жаркой и кровопролитной. Как минимум семь династий вознамерились взойти на трон. Грозные сибиряки из «Иркута» из их числа. Серьезность своих намерений они показали накануне, уверенно поставив на место выскочку-дебютанта «Металлург» из графства Магнитогорск.

Наши южные соседи со стальными сердцами, кстати говоря, дали бой хмурым северянам. Поэтому была надежда, что пиррова победа не пройдет для иркутов бесследно. Отправились они на землю Челябинскую. Но знать не знали, что здесь уже хорошее войско собрали да генерала ему хитрого нашли.

Начало боя осталось за северянами. С прицелом у них было все в порядке: вот и залетали артиллерийские выстрелы в самое сердце челябинского штаба. Пара дальних попаданий в нужный момент — и счет уже 8:2 в их пользу. Войско «Челбаскета» держало оборону, не давало сопернику проникнуть в тылы. Вот только вылазки в стан врага у него успехом не заканчивались. Даже белорусские легионеры из-под кольца умудрялись промахиваться.

Лишь ближе к экватору битвы челябинцы наконец стали все чаще обнажать свои мечи. Лорд — командующий «Челбаскета» Михаил Терехов дал вовремя отдохнуть своим лидерам, выпустил на поле брани ближайший резерв. Дмитрий Якунин и Сергей Грашкин картины не испортили, и даже вернувшийся из лазарета Руслан Туманов отметился полезными действиями.

Ну а затем настал час икс. Окруженные врагом бойцы «Челбаскета» не дрогнули. Они выстояли, а затем нанесли решительный удар. Взял на себя роль десницы белорус Вадим Третьяк. Это он в нужный момент ранил врага в самое сердце, продлив битву еще на пять минут. И тем самым дал возможность выйти из тени Андрею Топтунову.

С техникой у бойца всегда было в порядке, но здесь он проявил хитрость и смелость. Подобно Тириону из дома Ланнистеров, он заманил врага, обманным движением обошел его с фланга и нанес сокрушительный удар. Времени на ответ у того уже не было. 73:71 — с таким счетом завершилась эта тяжелейшая битва двух достойных соперников.

«Челбаскет» выиграл битву за Танкоград, но основные бои за господство в Суперлиге у него еще впереди. Ворон трехглазый предсказал, что сразу два войска держат путь на Челябинск. Тамбовские волки да армейская рать из Москвы. Уже 15 и 18 октября им предстоит познать на деле мечи из крепкой челябинской стали.

Фото: Юлия Неструева (БК «Челбаскет»).

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

Читайте в предыдущих сериях проекта:

7 октября, 2024 г. «Челбаскет» — «Динамо» (Владивосток) — 66:73. Репортаж во французском стиле.

