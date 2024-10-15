Баскетбольный клуб «Челбаскет» уверенно разобрался с тамбовскими «волками» в Суперлиге

Челябинец Александр Лавников стал героем матча, а его команда одержала победу 78:57

Баскетбольная команда «Челбаскет» уверенно разобралась с БК «Тамбов» в чемпионате российской Суперлиги, победив со счетом 78:57. Героем матча стал форвард хозяев Александр Лавников. Он набрал 24 очка и сделал 5 подборов, причем высокую результативность показал в заключительном периоде поединка. Это уже вторая победа челябинского клуба в стартовавшем сезоне Суперлиги, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

А как все плохо начиналось для нашей команды... Тамбовские «волки» резво стартовали, первыми открыв счет в матче. Правда, сделали они это ценой травмы — Роберт Пан забросил мяч в кольцо, но неудачно поставил ногу и вынужден был покинуть площадку. Правда, ненадолго, уже в первой четверти он вернулся в игру.

Впрочем, игрокам «Челбаскета» было не до этого, своих проблем хватало. В течение 3,5 минут хозяева площадки не могли поразить кольцо соперница. Михаил Терехов вынужден был взять тайм-аут, чтобы привести своих ребят в чувство. Не помогло. Лишь после того, как бросили в бой Дмитрия Незванкина, у челябинцев хоть что-то стало получаться в атаке. На счету атакующего защитника «Челбаскета» 9 очков в первом периоде, у всей команды — лишь 13.

Это еще хорошо, что гости не реализовали все свои атаки. А так, 13:17 после стартового отрезка игры при ужасном проценте попадания с игры у игроков «Челбаскета»: 4/14 — 28,6%. Для сравнения у гостей: 8/15 — 53,3%.

Куда лучше пошли дела у подопечных Михаила Терехова после небольшого перерыва. Завел публику эффектным данком Вадим Стубеда. Наконец-то набрал свои первые очки, забросив две «трешки» подряд Андрей Топтунов. А затем «проснулся» Александр Лавников. Соперники разбудили «спящего гиганта» совершенно зря: тот набрал 8 очков подряд и помог «Челбаскету» не только сравнять счет, но даже уйти в небольшой отрыв — 30:24.

У игроков БК «Тамбов» многое не получалось в этом отрезке матча. Тем не менее, в концовке привел своих партнеров в чувство Филипп Бойко. Он дважды с угла площадки забросил дальние броски, вернув команду в игру. 36:31 — при таком счете команды отправились на большой перерыв.

0:9 — так начали третий период хозяева площадки, позволив сопернику выйти вперед. Сколько усилий потребовалось «Челбаскету», чтобы повести в счете. Удивительно, с какой легкостью и как быстро он растерял достигнутое преимущество. Еще более странным было то, что гости таким подарком не воспользовались и... выдали еще худший отрезок, проиграв его 0:12!

Ей-богу, не могу припомнить, чтобы в течение такого короткого промежутка времени ситуация на площадке менялась кардинальным образом. 54:45 — с таким счетом завершился третий период, но кто знает какие сюрпризы могли произойти в заключительном отрезке матча...

К счастью, на этом чудеса в игре закончились. Постарался их исключить форвард «Челбаскета» Александр Лавников. Он забросил один раз мяч в кольцо соперника, затем еще и еще... «Спящий гигант» делал на площадке все, что хотел. Уже при счете 66:50 хэдкоуч челябинского клуба посадил поймавшего кураж игрока на скамейку. К тому моменту он набрал 24 очка, а исход поединка, по сути, был уже ясен. Мавр сделал свое дело, Мавр может отдохнуть...

Гости, между тем, перестали оказывать сопротивление. В какой-то момент они уступали 25 очков. Это развязало руки тренерскому штабу «Челбаскета». На последние две минуты Михаил Терехов бросил в бой 15-летнего Алексея Никитина. Есть его дебют на профессиональном уровне. Кстати, перспективный парень успел и набрать свои первые очки в Суперлиге: оказавшись под кольцом соперника, он серией финтов заставил капитулировать своего визави Сергея Кудрина, забив с фолом. И очень эмоционально отпраздновал этот успех.

Баскетбол. Чемпионат России. Суперлига. 15 октября. «Челбаскет» (Челябинск) — БК «Тамбов» (Тамбов) — 78:57 (13:17, 23:14, 18:14, 24:12).

«Челбаскет»: Лавников (24), Незванкин (9), Семенов (7), Туманов (7), Третьяк (7), Стубеда (7), Нелюбов (6), Топтунов (6), Борисов (3), Никитин (2), Якунин, Грашкин.

БК «Тамбов»: Викентьев (10), Величкин (9), Пан (8), Новиков (7), Стойко (7), Кудрин (7), Иванов (5), Митюк (4), Аннаев, Пилипчук.

Три звезды матча (версия ИА «Первое областное»):

Александр Лавников («Челбаскет»)

Герой и, безусловно, лучший игрок матча. Фактически решил его исход в заключительном периоде. В итоге 24 очка и 5 подборов — Мавр сделал свое дело.

Денис Викентьев (БК «Тамбов»)

Практически не уходил с площадки, отрабатывая в обороне и в атаке. В его активе 10 очков и 7 подборов. Почему-то не так часто брал игру на себя. А надо было бы.

Дмитрий Незванкин («Челбаскет»)

Очень хорошо вошел в игру, набрав в стартовом периоде 9 очков. Затем ушел в тень. Но здорово проявил себя в разрушении атак соперника.

В следующем матче, 18 октября, «Челбаскет» сыграет с дублем столичного ЦСКА. Игра пройдет в ДПиШ им. Крупской на Алом поле.

Фото: Юлия Неструева (БК «Челбаскет»).

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).