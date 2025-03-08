Второй соревновательный день на финале Кубка России по биатлону завершился мужской гонкой преследования, которую уверенно выиграл Даниил Серохвостов из Новосибирска. Он вновь был на трассе лучшим, да и на огневых рубежах был точен, допустив лишь один промах. На финише он признался, что был впечатлен зрителями и их поддержкой, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Мужской пасьют, в отличие от женского, таил в себе гораздо больше интриг. Дело в том, что по итогам спринта спортсмены расположились по соседству друг с другом. И зрители вправе были ожидать упорной борьбы. Да, гонка получилась увлекательной, но не такой интригующей, как этого хотелось бы. А все потому, что выигравший накануне спринтерскую гонку Даниил Серохвостов, был в пасьюте очень уж хорош.
Первые два огневых рубежа он преодолел «чисто», без промахов. Была небольшая осечка в стрельбе стоя, но к тому моменту конкуренты уже почти «отвалились». Герои предыдущего дня — Ильназ Мухамедзянов и Иван Колотов и вовсе провалились. Оставались Карим Халили и Кирилл Бажин. Они и финишировали на второй и третьей позиции соответственно, отстав от лидера на 25 и 44 секунды соответственно.
Биатлон. Альфа Банк Кубок России. Гонка преследования, мужчины:
1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область).
2. Карим Халили (Москва).
3. Кирилл Бажин (Свердловская область).
«Очень устал сегодня. Состояние тяжелое, может, иммунитет подсел. Но болельщики поддерживали, это очень круто! Златоуст — хорошее место, трасса и стрельбище тут великолепные. Да и атмосфера на соревнованиях шикарная!», — отметил в общении со СМИ Даниил Серохвостов.
Завтра, 9 марта, финальный день соревнований. В Златоусте состоятся мужской и женский масс-старты.
Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»).
Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).