«Зрители здесь лучшие, а атмосфера шикарная!» — биатлонист Даниил Серохвостов

В Златоусте завершился второй день финала Кубка России

Второй соревновательный день на финале Кубка России по биатлону завершился мужской гонкой преследования, которую уверенно выиграл Даниил Серохвостов из Новосибирска. Он вновь был на трассе лучшим, да и на огневых рубежах был точен, допустив лишь один промах. На финише он признался, что был впечатлен зрителями и их поддержкой, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Мужской пасьют, в отличие от женского, таил в себе гораздо больше интриг. Дело в том, что по итогам спринта спортсмены расположились по соседству друг с другом. И зрители вправе были ожидать упорной борьбы. Да, гонка получилась увлекательной, но не такой интригующей, как этого хотелось бы. А все потому, что выигравший накануне спринтерскую гонку Даниил Серохвостов, был в пасьюте очень уж хорош.

Первые два огневых рубежа он преодолел «чисто», без промахов. Была небольшая осечка в стрельбе стоя, но к тому моменту конкуренты уже почти «отвалились». Герои предыдущего дня — Ильназ Мухамедзянов и Иван Колотов и вовсе провалились. Оставались Карим Халили и Кирилл Бажин. Они и финишировали на второй и третьей позиции соответственно, отстав от лидера на 25 и 44 секунды соответственно.

Биатлон. Альфа Банк Кубок России. Гонка преследования, мужчины:

1. Даниил Серохвостов (Новосибирская область).

2. Карим Халили (Москва).

3. Кирилл Бажин (Свердловская область).

«Очень устал сегодня. Состояние тяжелое, может, иммунитет подсел. Но болельщики поддерживали, это очень круто! Златоуст — хорошее место, трасса и стрельбище тут великолепные. Да и атмосфера на соревнованиях шикарная!», — отметил в общении со СМИ Даниил Серохвостов.

Завтра, 9 марта, финальный день соревнований. В Златоусте состоятся мужской и женский масс-старты.

Фото: Дмитрий Сопильняк (ИА «Первое областное»).

Инфографика: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).