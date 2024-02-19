Более 140 тысяч зрителей посетили Всероссийскую спартакиаду в Челябинской области

Больше всего болельщиков собирали соревнования по биатлону

Всероссийскую зимнюю спартакиаду в Челябинской области посетили 144 736 зрителей. Такие данные сообщили организаторы соревнований сегодня, 19 февраля. На Южном Урале состязания прошли по восьми видам спорта в пяти городах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Кусе. Наибольший интерес у любителей спорта вызвали гонки по биатлону. Каждая из них собирала на трибунах лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте более 12 тысяч болельщиков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования по 16 видам спорта Всероссийской зимней спартакиады состоялись в пяти регионах страны. Однако основная программа состязаний прошла на территории Челябинской области. Так, на Южном Урале сильнейшие спортсмены страны состязались в конькобежном спорте, шорт-треке, биатлоне, горнолыжном спорте, фристайле, сноуборде, фигурном катании и женском хоккее.

В общей сложности состязания Всероссийской зимней спартакиады в Челябинской области посетили 144 736 зрителей. Такие данные обнародовал оргкомитет соревнований, основываясь на количестве приобретенных билетов. Конечно, нужно учитывать, что эта цифра примерная и погрешность имеет место быть. Скажем, не все болельщики, купившие билеты, пришли на соревнования. Но немало и тех любителей спорта, которые пришли на спортплощадки по приглашениям, аккредитациям и так далее.

Средняя посещаемость соревнований в Челябинской области:

1. Златоуст. Лыжно-биатлонный комплекс им. С. Ишмуратовой. Биатлон (10—18 февраля) — 72 984 (в среднем на одном виде программы — 12 164 зрителя).

2. Магнитогорск, арена «Металлург». Фигурное катание (16—18 февраля) — 27 875 (в среднем 9292 зрителя).

3. Челябинск, арена «Трактор». Хоккей женский (12—18 февраля) — 17 792 (в среднем 2965 зрителей).

4. Челябинск, ЛД «Уральская молния». Шорт-трек (9—12 февраля) — 4449 (в среднем 1112 зрителей).

5. Миасс. Горнолыжный курорт «Солнечная долина». Сноуборд и фристайл (9—18 февраля) — 4872 (в среднем 974 зрителя).

6. Челябинск, ЛД «Уральская молния». Конькобежный спорт (14—18 февраля) — 4778 (в среднем 955 зрителей).

7. Куса. Центр активного отдыха «Евразия». Горнолыжный спорт (12—15 февраля) — 2618 (в среднем 654 зрителя).

Итого: 144 736 зрителей, в том числе церемония открытия в ледовой арене «Трактор» (7893 зрителя).



Наибольший зрительский интерес вызвали соревнования по биатлону. За ходом борьбы сильнейших спортсменов России в лыжно-биатлонном комплексе имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте следили 72 984 зрителя — и это абсолютный рекорд Спартакиады-2024. Если учесть, что биатлонные соревнования проходили 6 дней, то в среднем каждая гонка в спорткомплексе собирала около 12 тысяч зрителей. Кстати, в последний день соревнований, 18 февраля, был установлен рекорд: 18 500 зрителей наблюдали за ходом борьбы мужской биатлонной эстафеты и женского масс-старта.

Благодаря проведению спартакиады в Челябинской области было окончательно завершено строительство современного и уникального спорткомплекса, в котором теперь можно проводить соревнования самого высокого уровня. Уже, кстати, известно, что Златоуст в 2025 году примет финал Кубка России по биатлону.

По традиции внушительную зрительскую аудиторию собрали соревнования по фигурному катанию. И если Челябинск неоднократно принимал у себя состязания сильнейших спортсменов страны, то в этот раз звезды российского и мирового фигурного катания выступили в Магнитогорске.

Хоккейный город полюбил новый для себя вид спорта. За три дня турнир фигуристов под сводами арены «Металлург» посетили 27 875 зрителей — в среднем 9292 человека в день. И это при том, что, по официальным данным, спорткомплекс может вместить 7500 зрителей. Люди стояли в проходах!

В это время на хоккейной арене «Трактор» было не так многолюдно. Все-таки женский хоккей — не самый топовый и рейтинговый вид спорта. Но ближе к финалам народ потянулся на трибуны, чтобы поддержать девушек. В итоге матч за 3-е место и финал 18 февраля посетили 5840 зрителей. И это очень солидные цифры для женского хоккея. К сожалению, таковы реалии современного спорта — матчи чемпионата ЖХЛ едва ли собирают в городах страны и сотню зрителей.

Аналогичная ситуация с шорт-треком и конькобежным спортом. Зачастую эти старты в ледовых дворцах посещают лишь друзья и родственники спортсменов. Но в ледовом дворце «Уральская молния» в Челябинске практически в каждый соревновательный день на спартакиаде можно было наблюдать аншлаг. Причем зрители поддерживали не только местных, южноуральских спортсменок во главе с Ольгой Фаткулиной и Екатериной Алдошкиной, но и всех участников состязаний.

«Главный вывод этой спартакиады я для себя сделала: это потрясающая атмосфера на трибунах, она бомбезная! Такое количество зрителей я еще не видела ни на одних соревнованиях. Это все для меня что-то новое и необычное. Я услышала гул трибун в первый день состязаний, это обезоружило. Не представляла, что на соревнованиях по конькам может быть такая атмосфера», — призналась конькобежка из Свердловской области Екатерина Кошелева.





Своя тусовка была и на горнолыжном курорте «Солнечная долина». Здесь проходили соревнования по фристайлу и сноуборду, а у них своя публика, в основном молодежь. За 10 дней состязания посетили 4872 зрителя. Достойно, но могло быть и больше — уж слишком растянута была программа проведения состязаний в этих двух видах спорта.





Большим событием стало проведение спартакиады для центра активного отдыха «Евразия» в Кусинском районе. Здесь впервые прошли соревнования такого высокого уровня. За четыре дня состязания в горнолыжном комплексе посетили 2618 зрителей.

Главный вывод соревнований заключается в том, что спортивные события с участием топовых атлетов по-прежнему вызывают большой интерес у южноуральцев. В регионе умеют проводить состязания на высоком уровне. А сама спартакиада показала, что российский спорт жив. И это главное открытие прошедших соревнований.

Фото: Павел Табарчук, Евгений Шерягин, Илья Бархатов, Максим Шмаков, Александр Нифанин, Дмитрий Гостев (все — пресс-служба оргкомитета Всероссийской зимней спартакиады в Челябинской области).

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).