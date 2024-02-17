Челябинка Екатерина Алдошкина стала пятикратным призером Всероссийской Спартакиады

В ее активе три золотых медали в шорт-треке и две — в конькобежном спорте

Челябинская спортсменка Екатерина Алдошкина стала обладателем уникального достижения в спорте. На Всероссийской зимней Спартакиаде она завоевала медали в двух разных видах спорта — три золотых награды в шорт-треке, а также две бронзы в конькобежном спорте.

Сегодня, 17 февраля, в челябинском ЛД «Уральская молния» Екатерина Алдошкина завершила свои выступления на Всероссийской зимней Спартакиаде. Спортсменка завоевала бронзовую медаль на дистанции 5000 метров. Таким образом, в ее активе пять наград на Спартакиаде — три золота в шорт-треке и две бронзы в конькобежном спорте.

Екатерина Алдошкина начинала карьеру в шорт-треке, где и состоялась как успешная спортсменка. В этом виде спорта она становилась чемпионкой Европы и Всемирной Универсиады, дважды в составе сборной России выступала на зимних Олимпийских играх в 2018 и 2022 годах. Однако с недавних пор решила переквалифицироваться и стала выступать в состязаниях по конькобежному спорту.

«Мне нужен был новый вызов, желание добиться каких-то высот в конькобежном спорте. Да, сейчас я больше сконцентрирована на том, чтобы успешно выступать в коньках. Но по мере сил и возможностей не забываю о шорт-треке. Всероссийскую зимнюю Спартакиаду по двум этим видам спорта доверили провести Челябинской области. Поэтому я приняла решение выступить и в шорт-треке и в коньках для того, чтобы порадовать своих земляков и помочь региону набрать зачетные очки», — рассказала Екатерина Алдошкина.

На Всероссийской зимней Спартакиаде состязания по шорт-треку и конькобежному спорту принял челябинский ледовый дворец «Уральская молния». В шорт-треке Екатерина Алдошкина завоевала три золотые медали — на дистанциях 1000 и 1500 метров, а также смешанной эстафете. В конькобежном спорте она с подругами по команде финишировала третьей в командной гонке 6 кругов. Наконец, сегодня, 17 февраля, она завоевала бронзу на стайерской дистанции 5000 метров.

