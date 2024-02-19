В Златоусте проведут финал Кубка России по биатлону

Соревнования проведут в 2025 году

Лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте примет в 2025 году финал Кубка России по биатлону. Об этом сообщил журналистам губернатор Челябинской области Алексей Текслер после посещения соревнований по этому виду спорта на Всероссийской зимней спартакиаде. Эту информацию подтвердил федеральным СМИ президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вчера, 18 февраля, в Златоусте завершились соревнования по биатлону на Всероссийской зимней спартакиаде. Они вызвали большой интерес у жителей региона и гостей Челябинской области. В общей сложности за 6 соревновательных дней турнир посетили более 60 тысяч зрителей, в среднем более 12 тысяч болельщиков собирала каждая биатлонная гонка на трибунах спорткомплекса имени Светланы Ишмуратовой.

«Спартакиада — главное событие зимы в спортивной жизни всей нашей большой страны. Я очень рад, что самое большое количество соревнований на спартакиаде проведены у нас, в Челябинской области. Важнейшим событием стало открытие в Златоусте нового биатлонного комплекса. Знающие люди говорят, что со времен Олимпиады в Сочи столько зрителей на биатлоне не было. Мы договорились, что в следующем году финал Кубка России по биатлону пройдет в марте в Златоусте», — отметил Алексей Текслер.

Отметим, что к проведению спартакиады в Златоусте было завершено строительство лыжно-биатлонного комплекса имени Светланы Ишмуратовой. Объект был окончательно подготовлен именно к этому событию и получил положительные отзывы от спортсменов.