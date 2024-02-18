Сборная Москвы выиграла общий зачет Всероссийской зимней Спартакиады

Спортсмены Челябинской области заняли итоговое 7-е место

Сегодня, 18 февраля, завершилась Всероссийская зимняя Спартакиада среди сильнейших спортсменов. Победу в командном зачете одержали спортсмены из Москвы, в активе которых 50 медалей, в том числе 18 золотых наград. Сборная Челябинской области финишировала в десятке сильнейших, заняв 7-е место. Южноуральские спортсмены завоевали 17 медалей, в том числе 5 золотых наград, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Всероссийская зимняя Спартакиада проходила по 18 видам спорта в пяти регионах страны — Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также Красноярском и Краснодарском крае. Основные старты соревнований по 8 видам спорта принял Южный Урал. Пять городов Челябинской области приняли состязания лучших спортсменов страны в Челябинске (конькобежный спорт, шорт-трек, женский хоккей), Златоуст (биатлон), Миасс (фристайл и сноуборд), Магнитогорск (фигурное катание) и Куса (горнолыжный спорт).

Уверенную победу в общем зачете одержали спортсмены из Москвы. Они завоевали 50 медалей различного достоинства — 18 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых. Второе место у команды из Санкт-Петербурга (16, 8, 4), замкнули тройку призеров представители Московской области (12, 12, 11).

Успешно выступили в состязаниях спортсмены Челябинской области. Южноуральцы завоевали 17 медалей — 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых. Наиболее высокие результаты наши земляки показали в конькобежном спорте и шорт-треке. Также призерами соревнований спортсмены Челябинской области стали во фристайле, сноуборде и ски-альпинизме.