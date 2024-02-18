Спортсмены Челябинской области завоевали 17 медалей на Всероссийской спартакиаде

У южноуральцев 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград

На завершившейся сегодня, 18 февраля, Всероссийской зимней Спартакиаде спортсмены Челябинской области завоевали 17 медалей различного достоинства. В активе южноуральцев 5 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых наград. Одной из героинь соревнований стала челябинка Екатерина Алдошкина. На главном зимнем старте сезона она завоевала пять медалей, в том числе три золотых в шорт-треке и две — в конькобежном спорте, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В общем зачете Спартакиады-2024 сборная Челябинской области заняла 7-е место. Победу одержала команда Москвы. У столичных спортсменов 18 золотых, 19 серебряных и 13 бронзовых медалей. В тройке призеров также представители Санкт-Петербурга (16, 8, 14) и Московской области (12, 12, 11).

Кроме того, в шестерку сильнейших вошли сборные Красноярского края, Свердловской и Архангельской областей. Южноуральские спортсмены на 7-й позиции. Наиболее успешно они выступили в шорт-треке (3 золота и 1 серебро) и конькобежном спорте (5 бронзовых наград).

Все медали спортсменов Челябинской области на Всероссийской зимней Спартакиаде:

Золотые медали:

1. Екатерина Алдошкина (шорт-трек, 1500 м).

2. Екатерина Алдошкина (шорт-трек, 1000 м).

3. Екатерина Алдошкина, Анна Матвеева, Мария Труханова, Даниил Ейбог, Даниил Николаев (шорт-трек, смешанная эстафета).

4. Дарья Зинченко (ски-альпинизм, спринт).

5. Игорь Омелин (фристайл, ски-кросс).

Серебряные медали:

1. Анна Матвеева (шорт-трек, 1500 м).

2. Александра Глазкова (фристайл, хаф-пайп).

3. Леонид Фролов (фристайл, хаф-пайп).

4. Ярослав Степанко (сноуборд, параллельный слалом).

5. Илья Баскаков (сноуборд, биг-эйр).

Бронзовые медали:

1. Екатерина Ефремова (фристайл, хаф-пайп).

2. Прохор Шурыкин (фристайл, бронза).

3. Анастасия Григорьева (конькобежный спорт, 3000 м).

4. Екатерина Алдошкина, Анастасия Григорьева, Мария Гудошникова (конькобежный спорт, командная гонка).

5. Степан Чистяков (конькобежный спорт, 1500 м).

6. Екатерина Алдошкина (конькобежный спорт, 5000 м).

7. Степан Чистяков (конькобежный спорт, масс-старт 16 кругов).

Всероссийская зимняя Спартакиада проходила с 9 по 18 февраля в пяти регионах страны. Челябинская область стала основной площадкой в проведении главного старта зимы. Соревнования прошли по 8 видам спорта в 5 городах региона — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе и Кусе.