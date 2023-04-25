Боксер Тамерлан Касымов: «Никогда не чувствовал себя тенью отца»

Челябинский боец — о роли родителей в своей судьбе, сложном этапе в карьере и перспективах в большом боксе

На Всероссийском турнире по боксу «Кубок Танкограда» в Челябинске Тамерлан Касымов должен был стать одним из лидеров южноуральской команды. Однако сын главного тренера сборной Челябинской области Фаригата Касымова получил травму и вынужден был пропустить турнир. Перспективный боец из большой спортивной семьи в интервью Первому областному рассказал о своем становлении в боксе, сложном этапе в жизни и о том, почему не нужно разделять его достижения с успехами отца.

— Тамерлан, ты из большой и спортивной семьи. Мне кажется, вариантов того, чем занять себя и в какой отрасли строить свое будущее, у тебя, по сути, не было?

— Пожалуй, так. Любой ребенок в юном возрасте смотрит на родителей, учится у них — старается подражать им, что-то перенять. Конечно, нет ничего удивительного в том, что я пошел по их стопам. Уверен, что я так или иначе был бы связан со спортом. А вот что касается вида спорта, то тут могли быть различные варианты. Я занимался футболом, спортивной гимнастикой, немного даже на хоккей ходил. Сложный выбор приходилось делать, когда около трех лет совмещал тренировки по боксу и футболу. Но в конечном итоге сделал свой выбор в пользу бокса.

— А как же кикбоксинг?

— Нет, я все-таки в первую очередь боксер и именно этим видом спорта начал заниматься, когда папа рекомендовал меня Александру Петровичу Орлову. Он тогда мне сказал: это тот тренер, который даст тебе хорошую школу бокса. Мол, слушай его внимательно и тогда у тебя все получится. Что касается кикбоксинга, то он недолгое время шел у меня как бы параллельным курсом, никаких больших планов насчет него я не строил.

— Пацаном отец часто брал тебя на соревнования и тебе удалось познакомиться со многими известными чемпионами. Кто из них произвел наибольшее впечатление?

— А можно сразу трех назову (смеется)? В челябинском аграрном университете у отца как-то тренировались три уникальных спортсмена. Первый из них — Сергей Богдан, многократный чемпион мира. Мне кажется, он в кикбоксинге выиграл все, что только можно было. Причем как в любителях, так и профессионалах. В той же команде успешно выступали Бахтияр Мухаметзянов и Ильназ Сайфуллин — тоже классные и компанейские ребята. Я крутился вокруг них, тренировался... Думаю, уверенность в себе и психологию победителя я перенял в первую очередь от них. Особенно повлиял на меня Баха (Бахтияр Мухаметзянов. — Прим. ред.). Возможно, потому что по стилю и технике мы в чем-то похоже. Он, как и я, брал свое не талантом, а трудолюбием и старательностью.

— А ты считаешь, что у тебя нет таланта?

— Он как бы есть, но не настолько ярко выражен. Есть люди, которые схватывают все на лету, им легче проявить себя на ринге за счет природных качеств. Мне же, прежде чем добиться чего-то серьезного, нужно много работать над собой, долго и упорно отрабатывать какие-то элементы бокса на тренировках.

— Зато именно такие бойцы задерживаются в спорте надолго.

— Возможно. Талант у бойца — это до поры до времени, на нем далеко не уедешь. Другие ребята, которые вкалывают на тренировках, на месте не сидят — они трудятся, развиваются. И в конечном счете когда встречаются с талантливым соперником в ринге, то добиваются своего.

— Если сын идет по стопам отца, то от сравнений не уйти. В таких случаях могли возникать завышенные ожидания и требования к тебе. Это доставляло неудобства и дискомфорт?

— Сложный вопрос. Скорее, хотелось восполнить пробел — добиться того, чего не смог отец, будучи спортсменом. Родители всегда хотят и стремятся к тому, чтобы их ребенок был лучше них, стал еще более успешным человеком. Поэтому и я чувствовал на себе, как папа за меня переживает, требует с меня в два раза больше отдачи на тренировках, чем другие боксеры. Приведу один пример. Если я бьюсь на ринге, а отец в это время находится в зале, то мы оба испытываем обостренные чувства: у нас в два раза быстрей бьется сердце, зашкаливает пульс. И я знаю о его переживаниях: в этот самый момент на ринге бьется не спортсмен, а его сын.

— Фаригат Касымов в мире бокса — личность более известная, чем Тамерлан.

— Да (улыбается), а я даже и не хочу это оспаривать.

— Но стремишься к тому, чтобы выйти из тени отца? Стать более известным и успешным?

— Я никогда не ощущал себя тенью отца и вижу ситуацию несколько иначе. Если я иду рядом с ним, то это не значит, что должен быть под его тенью. Что нам мешает идти вместе и бросать эту тень позади себя? И если я добьюсь чего-то в спорте, то это сделаю не я один, а в тандеме с папой. Ведь именно он и помог мне реализоваться в боксе. Другими словами, у нас тандем, в котором каждый из нас играет важную роль. Образно говоря, мой отец сидит за пультом управления и в нужный момент нажимает нужные кнопки, а я игрок, который на поле боя выполняет всего его действия и движения.

— Готов к тому, чтобы в ближайшем будущем стать чемпионом России?

— К этому и стремлюсь. Я выступаю в весовой категории до 67 кг. Лидерами здесь являются Тархан Идигов из Чечни и Евгений Кооль из Краснодарского края. Я с ними еще не бился. Вижу, что нужно еще много над собой работать. Но, думаю, с божьей помощью дойду до вершины.

— В профессиональном боксе себя видишь?

— Пока надо реализовать себя в любителях, а потом — почему бы и нет?

— Не смущает то, что в современных боевых единоборствах более популярными становятся бойцы ММА и UFC?

— Не вижу в этом ничего плохого — идет хорошая популяризация спорта. Да, в медийном плане профессиональные боксеры сейчас не получают такую раскрутку, как раньше. Но они все равно в топе. Бокс — это классика, своего рода старший брат всем другим боевым единоборствам. И будет всегда на виду.