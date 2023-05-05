Чемпион мира Марк Петровский сразится в главном бою турнира по боксу «Битва на Урале»

Поединки с участием профессионалов пройдут в Челябинске 12 мая

В главном бою вечера профессионального турнира по боксу, который пройдет в челябинском дворце спорта «Юность» 12 мая, сразится чемпион мира Марк Петровский. Один из самых перспективных российских боксеров-профессионалов проведет 8-раундовый бой против опытного аргентинца Алехандро Сосы, сообщают организаторы мероприятия.

Воспитаннику красноярской школы бокса 24 года, но к этому возрасту Марк Петровский уже успел собрать практически все самые значимые титулы в любительском боксе. Он чемпион МВД России, победитель первенства страны среди молодежи, V летней Спартакиады молодежи России. И наконец, золото чемпионата России и мира в 2021 году стало венцом его карьеры по любителям.

В феврале 2022 года состоялся дебют спортсмена на профессиональном ринге. Он уверенно победил кенийца Коллиса Омонди Ойяла. После этого одержал еще три победы, в том числе две — нокаутом над крепкими, но не самыми известными соперниками.

На турнире в Челябинске не знающий поражений Марк Петровский проведет бой против опытнейшего боксера из Аргентины Алехандро Сосы. Латиноамериканскому бойцу 36 лет, за его плечами 13 боев на профессиональном ринге, 11 из которых завершились победами (в том числе 5 — нокаутом).

Дебют аргентинца в профи состоялся в 2010 году, при этом он выиграл все свои 7 стартовых поединков у неплохих бойцов из Мексики, Кубы и Бразилии. Единственные два поражения он потерпел от соотечественника Алехандро Валори и бразильца Айлтона в 2015 году. Но обращает на себя внимание, что последние три своих поединка Соса выиграл, в том числе в марте этого года у опытного колумбийца Алехандро Беррио. Это говорит о том, что у россиянина легкой прогулки в бою с аргентинцем не будет.

В соглавном бою вечера выступит еще одна пара тяжеловесов. Местная публика горячо поддержит еще одного недавнего лидера сборной России в любительском боксе, чемпиона России — 2021 Андрея Стоцкого из Челябинска. 28-летний спортсмен делает свои первые шаги на профессиональном ринге. И достаточно уверенные: в двух поединках он завершал свои бои нокаутами. В этот раз противостоять ему будет 34-летний Александр Зубков из Москвы (14 боев, 8 побед и 6 поражений в профи).

«Бои тяжеловесов — это всегда зрелищно. Не случайно очень многие бои с их участием заканчиваются нокаутами, потому что эти ребята бьют сильно и жестко. Любопытно посмотреть в деле одного из самых талантливых российских боксеров современности Марка Петровского. Да и челябинец Андрей Стоцкий очень перспективный боец, который может сделать себе успешную карьеру на профессиональном ринге. Уверен, что любители бокса получат удовольствие от просмотра боев экстра-класса», — считает спортивный директор промоутерской компании UralBoxingPromotions Константин Пономарев.

Напомним, что выйдут на ринг в «Битве на Урале» и еще два боксера Челябинской области — Максим Стахеев и кубинец Мигель Байона, который живет и тренируется в южноуральской столице.

Организаторами вечера профессионального бокса «Битва на Урале» выступят промоутерские компании UralBoxingPromotions и Patriot совместно с Федерацией бокса Челябинской области. Билеты на предстоящее событие уже поступили в продажу. Начало вечера профессионального бокса 12 мая в 19:00. Приобрести билеты можно в городских зрелищных кассах или на сайте.