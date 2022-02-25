«Бокс не только объединяет, но и помогает» — тренер Фаригат Касымов

Старший тренер сборной Челябинской области по боксу рассказывает о своем назначении, стратегии и перспективах развития

Известный на Южном Урале специалист возглавил сборную Челябинской области по боксу. Фаригат Касымов подготовил десятки чемпионов российского и мирового уровня, однако теперь сосредоточит все свое внимание на подготовку спортсменов высокого уровня по боксу, в том числе и к Олимпийским играм — 2024 в Париже. В интервью корреспонденту ИА «Первое областное» тренер рассказывает о своих первых стратегических шагах в новой должности, проблемах развития южноуральского бокса и о своих планах.

— Фаригат Фаткуллович, вас можно поздравлять? Как вы сами восприняли новость о назначении на должность главного тренера сборной Челябинской области по боксу?

— Конечно, можно поздравить. Спасибо! Разумеется, я понимаю, что мне доверили высокую и ответственную тренерскую работу. Благодарю Федерацию бокса Челябинской области, Центр олимпийской подготовки и все боксерское сообщество за поддержку и доверие. Исторически так сложилось, что бокс на Южном Урале всегда был на передовой, базовым видом спорта со своими большими традициями и достижениями. И очевидно, что у него большой потенциал, нужно по максимуму его реализовать. Да, задача не из легких, но она решаема.

— Сомнения были, прежде чем дать свое согласие? Все-таки в отличие от кикбоксинга, в котором вы долгое время трудились, бокс — это олимпийский вид спорта, более массовый и популярный на Южном Урале.

— Не могу сказать, что долго размышлял по этому поводу. И все потому, что бокс для меня не чужой вид спорта. Спортивная общественность в боксе и кикбоксинге тесно связана друг с другом.

— До недавнего времени все успехи южноуральского бокса были связаны с мужчинами. Но в последние годы наметился прогресс женского бокса. И напротив, результаты мужской команды на российском уровне заметно упали.

— Совсем недавно наши земляки стабильно завоевывали по несколько медалей на чемпионатах России. Геннадий и Сергей Ковалевы, Эдуард Абзалимов и другие ребята регулярно становились призерами любых всероссийских стартов. На последнем чемпионате страны два наших земляка стали чемпионами — Эдмонд Худоян и Андрей Стоцкий. Это дает нам возможность строить команду вокруг них, подключать к ней наших перспективных молодых ребят.

Что касается женского бокса, то действительно, наш регион среди лидеров. Это показал и чемпионат России, который состоялся в конце ноября прошлого года в Челябинске на высочайшем организационном уровне. Александра Кулешова и Анастасия Белякова, Ирина Автина и Ланна Маллюганова, Елизавета Карташкова и другие наши спортсменки входят в состав сборной страны.

— И это при том, что в последние 3—4 года бокс в России вышел на совершенно новый качественный уровень: повсеместно, в том числе и на Южном Урале, открываются новые спортклубы, значительно увеличены призовые за победы на чемпионатах страны и т. д.

— Это в первую очередь связано с руководством Федерации бокса России. Именно Федерация бокса России сумела выстроить систему и стратегию развития бокса, опираясь на то, чтобы существенно улучшить материально-техническую базу бокса в регионах, много внимания уделяется развитию детско-юношеского спорта. Уверен, что при таком подходе бокс в России и мире будет только прогрессировать.

— Тогда, может быть, есть проблема в тренерских кадрах? Вы говорите, что в регионе много перспективной и талантливой молодежи. Но почему-то ей не удается выйти на высокий уровень.

— Нет, я так не считаю. Посмотрите, сколько у нас хороших специалистов работают в регионе — заслуженные тренеры России Владимир Рощенко, Александр Орлов, заслуженный работник физической культуры Георгий Рубцов, заслуженный тренер СССР Виктор Баранов и многие другие в Челябинске, Радик Сайфуллин в Златоусте, Александр Попов в Трехгорном, Александр Безменов в Магнитогорске и т. д. И, конечно, горжусь тем, что национальную сборную команду по боксу возглавляет наш земляк из Златоуста Виктор Фахрутдинов. И, заметьте, это все опытные тренера, которые подготовили целую плеяду сильных и талантливых боксеров. В ближайшее время я планирую посетить все наши центры развития бокса в регионе, пообщаться со специалистами на местах, обсудить с ними накопившиеся проблемы, узнать, как они видят ситуацию развития бокса в Челябинской области.

В нынешней ситуации, на мой взгляд, важно выстроить эффективную систему развития бокса в регионе, создать такую атмосферу в коллективе, чтобы каждый работал на общее дело. Необходимо находить талантливых ребят в городах и районах области, по мере необходимости передавать их в Центр олимпийской подготовки, чтобы они могли совершенствовать свое мастерство.

— Какой этап в тренерской карьере помог вам в большей степени повысить свою квалификацию? Был какой-то поворотный момент, позволивший вам утвердиться среди коллег-тренеров?

— Сложный вопрос. Пожалуй, каждый этап был в чем-то уникальный и важный. И все же, оглядываясь назад, я считаю, что в первую очередь моему росту поспособствовала поддержка в семье. Не зря ведь говорят, что каждому человеку в профессиональной деятельности важен тыл. Тогда и ему получается лучше реализовать себя, принести пользу обществу. Для меня всегда семейные ценности стояли на первом месте, забота и поддержка родных и близких помогает мне в работе.

— Я думал, вы скажете про работу в тренерском штабе сборной России по кикбоксингу.

— С одной стороны, этот опыт, конечно, помог мне — все-таки возможность работать с сильнейшими кикбоксерами страны дорогого стоит. Но я бы не выделял как-то особо этот этап в карьере. Скажем, я почти 30 лет занимался с ребятами спортивного клуба Челябинского аграрного университета. И этот период в тренерской карьере тоже занимает огромное место в жизни.

— За тем, что происходит в мире кикбоксинга, следите? Осталась ли обида на события минувших дней? Отошли от тех потрясений и переживаний, которые были с вами связаны?

— (После паузы) Не буду скрывать, было очень тяжело. Я к этому не был готов. Опять же только поддержка родных и близких, и, конечно, бокса, помогла мне пережить этот период, перелистнуть страницу и двигаться дальше.

— Показательным в этом плане было поведение вашего сына, Тамерлана. Он выходил на ринг биться не столько ради себя, сколько за доброе имя отца.

— Тамерлану было очень сложно. Он раскрылся для меня с новой стороны. Горжусь им. Мы воспитали хорошего и отзывчивого сына. И я искренне рад, что его спортивная карьера идет по нарастающей. И другие наши дети тоже проявляют интерес к занятиям спортом. Старшая дочь Анна является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике, младшие дети уже делают первые успехи в боксе и художественной гимнастике.

Ну а у меня получилось так, что, поднявшись, пришлось больно упасть, прежде чем снова подняться. Я люблю свою работу, живу ею. Она для меня как воздух. У меня всегда вызывали глубокое уважение люди, которые посвящают себя любимому делу, уделяют ему львиную часть своего времени. Ярких тому примеров очень много. Уверен, что если и в боксе у нас будут такие люди, которые готовы целиком и полностью посвятить себя работе, то успехи обязательно придут. Впереди много работы и свершений, главная цель — это Олимпиада-2024 в Париже. Не сомневаюсь, что о южноуральских боксерах еще не раз услышат на мировой арене. Мы еще прогремим, все возможности для этого у нас есть.

Фото: Виталий Визаулин, ИА «Первое областное»; Федерация бокса Челябинской области