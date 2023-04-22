Три боксера Челябинской области завоевали золото на турнире «Кубок Танкограда» по боксу

В соревнованиях приняли участие 150 спортсменов из 30 регионов

В Челябинске завершился Всероссийский турнир «Кубок Танкограда» по боксу, собравший 150 спортсменов из 30 регионов с призовым фондом в 2,6 миллионов рублей. Сегодня, 22 апреля, во Дворце спорта «Юность» прошли финальные поединки, по итогам которых стали известны победители и призеры турнира. В трех боях победу одержали хозяева ринга, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Соревнования в Челябинске собрали внушительный состав участников, что дало возможность присвоить турниру статус «мастерского». Боксеры в 13 весовых категориях бились не только за солидный призовой фонд в 2,6 миллиона рублей (победителям полагались по 100 тысяч рублей) и медали турнира, они также могли выполнить норматив «мастер спорта».

Накануне финальных боев состоялась церемония открытия, в которой принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Я рад приветствовать всех на серьезном турнире, который мы проводим в этом году. К нам приехало большое количество очень статусных спортсменов, уверен, сегодняшний финальный день будет запоминающимся, будут яркие бои, мы все этого ждем. Планируем проводить этот турнир ежегодно именно с таким названием. „Кубок Танкограда“ будет ежегодным, так что вперед, спортсмены, победит сильнейший, всем ярких боев», — подчеркнул Алексей Текслер.

В решающий раунд соревнований пробились 6 южноуральских боксеров. Трое из них одержали победы и завоевали золотые медали. Победителями турнира стали Максим Стахеев (51 кг), Сергей Шарапов (60 кг) и Иван Лузин (92 кг).

«Мы рады тому, как выступили наши бойцы — план перевыполнили. Надеялись на то, что 3 наших боксера выйдут в финал соревнований, а их оказалось 6. И это при том, что ряд лидеров нашей команды пропускали турнир по различным причинам. Все пять дней мы видели качественный и зрелищный бокс. Спасибо гостям соревнований, любители бокса получили большое удовольствие от просмотра боев», — подвел итоги турнира главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов.