В Челябинске состоится театральный фестиваль «Камерата»

В этом году ему исполняется 30 лет

Международному фестивалю-конкурсу «Камерата» осенью 2023 года исполняется 30 лет, это 16-й по счету форум.

«„Камерата“ — один из старейших и авторитетных театральных фестивалей в России. Мы решили, что в этом году его лозунгом будет „Легенды и открытия“. Хотим собрать в афише фестиваля театры, которые когда-то звонко прозвучали именно на „Камерате“ в Челябинске, получили призы за лучшую режиссерскую или актерскую работу. И конечно, надеемся открыть новые театры и имена для челябинского зрителя», — рассказывает программный директор фестиваля «Камерата», театральный критик Владимир Спешков.

Фестиваль анонсирован на 10—15 октября. Объявлен сбор заявок от театров страны и ближнего зарубежья, окончательная афиша будет сверстана к середине мая.