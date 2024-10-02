Боксер Сергей Ковалев планирует провести еще один бой и завершить карьеру

А еще рассчитывает открыть в Челябинске центр развития бокса «Крашер»

Известный челябинский боксер-профессионал Сергей Ковалев планирует провести один бой на ринге и завершить свою карьеру. Об этом он сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» на выставке «Благородство в жизни и на ринге», которую посетил сегодня, 2 октября, в Историческом музее Южного Урала.

«Мне 41 год, хватит уже на ринге танцевать, пора перчатки на гвоздь вешать. Хочу провести один бой и завершить карьеру. Хотелось бы, конечно, титульный поединок, но приходится довольствоваться тем, что есть. Была договоренность о проведении боя со шведом Робеном Сафаром. Но что-то переговоры затухли, конкретики нет никакой», — рассказал Сергей Ковалев корреспонденту ИА «Первое областное».

Сейчас челябинский боксер тренируется в Узбекистане. Вместе с семьей он уехал из США, где долгое время жил. Говорит, что в Ташкенте создали хорошие условия для развития бокса. Но рассматривает вариант и о возвращении в Челябинск. Здесь он планирует открыть центр развития бокса «Крашер». По его словам, землю на возведение спорткомплекса уже выделили, на его строительство потребуется около двух лет.

Сергей Ковалев вернулся в родной город ненадолго. Сегодня, 2 октября, он посетил Исторический музей Южного Урала, где проходит выставка, посвященная 75-летию бокса в Челябинской области. На ней представлено множество экспонатов. Ранее мы посетили эту выставку и подробно рассказали о том, на какие тематические зоны она поделена. Кстати, здесь же представлены и некоторые личные вещи боксера, пояса и награды Сергея Ковалева.

Наш земляк с интересом посетил все стенды, снимал их на свой смартфон. При этом у некоторых экспонатов задерживался подольше. «Здесь много текста, как будет время, почитаю», — сообщил он то ли себе, то ли находившимся поблизости журналистам.

Любопытно, что весь процесс видеосъемки Сергей Ковалев сопровождал комментариями. Многие люди из мира бокса ему хорошо знакомы. Наибольший интерес у него вызвали архивные кадры, на которых запечатлены родоначальники бокса на Южном Урале. Также спортсмен пообщался со студентами в формате «вопрос — ответ».