Челябинский боксер-профессионал Сергей Ковалев одержал победу над Тервелом Пулевым

Южноуралец выиграл бой в новой для себя весовой категории

Сегодня, 15 мая, в американском городе Инглвуд состоялось долгожданное возвращение на ринг после двух лет перерыва челябинского боксера-профессионала Сергея Ковалева. 39-летний спортсмен одержал сенсационную победу над не знавшим поражения болгарином Тервелом Пулевым. Россиянин впервые выступал в новом для себя, первом тяжелом весе, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Поединок длился все 10 раундов. И практически в каждом из них преимущество Сергея Ковалева не вызывало сомнений. Согласно судейским запискам, все три рефери отдали победу россиянину: двое — со счетом 98:92, а третий — 97:93.

На протяжении всей своей карьеры Сергей Ковалев выступал в полутяжелом весе, став одним из самых успешных российских боксеров. В свое время челябинец обладал одновременно тремя самыми престижными чемпионскими поясами профессионального мирового бокса.

«Я не хочу прекращать боксёрскую карьеру после предыдущего поражения. Своим примером я намерен показать сыну, что нужно никогда не сдаваться. Я должен закончить свою боксёрскую карьеру, завоевав титул», — сообщил Сергей Ковалев накануне боя на пресс-конференции.

Опытному 39-летнему спортсмену, по всей видимости, надоела мучительная сгонка веса. Поэтому он принял решение перейти в более тяжелый вес, а первым его соперником стал родной брат знаменитого болгарина Кубрата Пулева — Тервел, в активе которого перед встречей с Ковалевым были 16 побед в 16 боях.

«После длительного перерыва немного сложно, но я вернулся. Конечно, я переживал о том, как пройдёт бой. Я пропустил много времени. Была большая пауза. Моему телу такой простой не пошёл на пользу. К этому поединку в моём теле прибавилось 10 фунтов. Хочу драться каждые три-четыре месяца. Думаю, следующий бой не будет сильно выше уровнем. Дайте мне еще один поединок, и я буду готов», — цитируют слова челябинца федеральные СМИ.

Челябинец одержал свою 35-ю победу на профессиональном ринге, также на его счету 4 поражения и одна ничья. Последний раз Сергей Ковалев дрался с действующим абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе мексиканцем Саулем Альваресом в ноябре 2019 года. Это противостояние российский боксер проиграл нокаутом в 11-м раунде.