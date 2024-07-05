Известные боксеры открыли тематическую выставку в Историческом музее Южного Урала

Она посвящена 75-летию развития бокса в Челябинской области

Сегодня, 5 июля, в Историческом музее Южного Урала открылась выставка «Благородство в жизни и на ринге». Она посвящена 75‑летию бокса в Челябинской области. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил выставку, внимательно изучил стенды и экспонаты, но еще больше обрадовался, увидев на мероприятии звезд российского и южноуральского бокса.

Разделы выставки разбиты на тематические зоны, в каждой из них — уникальные экспонаты, представляющие из себя историческую ценность. Так, например, в разделе об известных и титулованных боксерах Челябинской области был выставлен чемпионский пояс Андрея Шкаликова. Одно из центральных мест выставки занимает судейская форма Ярослава Ренева, работавшего в качестве рефери на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Предоставил свои награды лучший судья по боксу России по итогам сезона‑2021/2022 Игорь Бещук.

Отдельный выставочный стенд был посвящен истории развития женского бокса на Южном Урале. Благо у нас здесь есть кем гордиться. На стендах представлены яркие фотографии с исторических побед двух наших спортсменок: в 2012 году Александра Кулешова принесла региону первую золотую медаль чемпионата мира, а в 2016‑м Анастасия Белякова завоевала для Челябинской области первую олимпийскую медаль.

И все же в центре внимания были не экспонаты, а люди, прибывшие на открытие выставки. Мероприятие посетили все звезды бокса Челябинской области. Причем они приехали на Южный Урал с разных уголков страны. Среди них, например, был и многократный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта Геннадий Ковалев. Сегодня он трудится в Центре бокса в Краснодаре, входит в тренерский штаб сборной России.

«Я каждый год приезжаю в Челябинск, причем примерно в это же самое время, для того, чтобы поздравить своего первого тренера Анатолия Паньгуева с днем рождения. Приятно видеть то, что на Южном Урале чтят боксерские традиции, не забывают имена великих чемпионов», — отметил Геннадий Ковалев.

В церемонии открытия выставки принял участие и главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов. Кстати, наш земляк, уроженец города Златоуста. Он поблагодарил руководителей региональной федерации бокса за то внимание и заботу, которую они оказывают боксу. И с гордостью отметил, что нынешнее поколение южноуральских спортсменов достойно продолжает традиции своих предшественников.

Виктор Борисович привел в пример своего земляка Эдмонда Худояна. В этом году он завоевал титул чемпиона Европы, став четвертым по счету южноуральским боксером, которому удалось выиграть этот титул.





«Бокс в Челябинской области имеет большие традиции и историю. Я очень рад тому, что внес свой небольшой вклад в успехи и достижения южноуральской школы бокса. Быть представленным на выставке — это большая честь для меня. Здесь лучшие из лучших, легендарные личности и титулованные боксеры, имена которых вошли в историю», — отметил Эдмонд Худоян.

Отметим, что на сегодняшний день в Челябинской области боксом занимаются более 10 тысяч спортсменов. В 2023 году Федерация бокса России признала Федерацию бокса Челябинской области одной из лучших в стране.



Выставка «Благородство в жизни и на ринге» будет представлена в Историческом музее Южного Урала вплоть до 22 сентября.