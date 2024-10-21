Боксер Бахрам Муртазалиев защитил чемпионский титул, победив Тимофея Цзю

Спортсмен начинал карьеру в Пласте, а теперь является одним из сильнейших средневесов мира

Боксер Бахрам Муртазалиев защитил титул чемпиона мира по версии IBF в категории до 69,9 кг, нокаутировав Тимофея Цзю. Спортсмен начинал свою карьеру в Пласте, где прожил шесть лет. Теперь он является одним из сильнейших боксеров мира. В поединке с соотечественником россиянин одержал уже 23-ю победу в 23 боях на профессиональном ринге, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Бой между Цзю и Муртазалиевым вызвал большой интерес у любителей бокса во всем мире. Но получился скоротечным. Уже во втором раунде сыну бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю трижды был отсчитан нокдаун. В третьем раунде Бахрам нанес нокаутирующий удар сопернику и отстоял свой чемпионский титул IBF.

«Может, он недостаточно восстановился и не понимал до конца, что он делает. Я наносил неожиданные удары, которые помогли мне победить», — отметил в блицинтервью сразу после боя Бахрам Муртазалиев.

Отметим, что боксерская карьера Бахрама Муртазалиева началась именно у нас, в Челябинской области. В Пласте титулованный спортсмен усердно тренировался, делая свои первые шаги в мир профессионального спорта. Он остается непобежденным боксером, на его счету 23 победы в 23 боях.

Автор: Лилия Полякова