Челябинская спортсменка завоевала бронзу на первенстве мира по боксу

Софья Душина стала призером на соревнованиях в Черногории

Спортсменка из Челябинска Софья Душина завоевала бронзовую медаль на первенстве мира по боксу. Эти соревнования, которые сейчас проходят в Черногории, собрали около 600 участников из 73 стран. Воспитанница СШОР «Алмаз» в составе сборной России стала призером в весовой категории свыше 81 кг, сообщает региональная Федерация бокса.

Юниорское первенство мира по боксу в Черногории стало рекордным по количеству стран-участниц. Соревнования собрали 593 спортсмена из 73 государств. В составе женской сборной России успешно в них выступила и челябинка Софья Душина. Она стала бронзовым призером в весовой категории свыше 81 кг.

Воспитанница СШОР «Алмаз» ярко выступила на предварительном этапе, вышла в полуфинал, где в равном бою уступила сопернице из Узбекистана и стала таким образом бронзовым призером турнира. Это первая ее медаль с подобных соревнований. Отметим, что в мае этого года Софья Душина завоевала серебро на первенстве России.

Автор: Лилия Полякова



