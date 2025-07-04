Боксер Эдмонд Худоян сразится за Россию в матчевой встрече со сборной мира

Спортсмену из Златоуста предстоит выйти на ринг с чемпионом Азии из Узбекистана

Сегодня, 4 июля, в Самаре состоится матчевая встреча по боксу «Динамо» — Сборная мира. В составе российского спортивного общества выступит спортсмен из Златоуста Эдмонд Худоян. В программе семь боев, в одном из которых нашему земляку предстоит сразиться с чемпионом Азии по боксу Шодиержоном Меликузиевым из Узбекистана, сообщает региональная федерация бокса.



В матчевой встрече по боксу пройдут поединки в семи весовых категориях, каждый бой будет состоять из трех раундов. В составе сборной общества «Динамо» выступят Эдмонд Худоян, Максим Кузнецов, Сергей Сергеев, Рамадан Дадаев, Игорь Свиридченков, Ярослав Дороничев и Алакпер Гезалов. Им будут противостоять титулованные боксеры из разных стран, главным образом из Азии.

Эдмонд Худоян выступит в весовой категории до 48 килограммов. Соперником нашего боксера будет представитель Узбекистана, чемпион Азии 2024 года Шодиержон Меликузиев. Этот поединок откроет программу турнира.

Напомним, что боксерская матчевая встреча «Динамо» vs Сборная мира проводится уже не в первый раз. В прошлом году подобное событие прошло в феврале. Тогда российская команда одержала над соперниками уверенную победу со счетом 6-1. Эдмонд Худоян также стал участником того спортивного события, он одержал победу над другим титулованным боксером из Узбекистана Нодиржоном Мирзахмедовым.