Боксер Эдмонд Худоян помог российской команде выиграть матчевую встречу

На турнире в Самаре сборная «Динамо» победила сборную мира со счетом 5:2

В Самаре завершилась международная матчевая встреча по боксу между сборной «Динамо» и сборной мира. Российская команда выиграла со счетом 5:2, а помог ей это сделать Эдмонд Худоян. Спортсмен из Златоуста одержал победу в своем поединке над соперником из Узбекистана, сообщает результаты Федерация бокса России.

Бои проходили на Кубок двукратного чемпиона мира и двукратного призера Олимпийских игр Раимкуля Малахбекова. Соревнования прошли в семи весовых категориях, состояли из трех раундов. Российским боксерам противостояли соперники из Узбекистана, Кубы, Казахстана и Азербайджана.

Поединок Эдмонда Худояна открывал программу матчевой встречи. В весовой категории до 48 кг его оппонентом стал чемпион Азии Шодиержон Меликузиев из Узбекистана. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу южноуральскому боксеру. Российская команда в итоге одержала победу со счетом 5:2.

Международная матчевая встреча. Сборная «Динамо» — сборная мира — 5:2. Результаты (победители выделены жирным шрифтом):

до 48 кг: Эдмонд Худоян («Динамо») — Шодиёржон Меликузиев (Узбекистан);

до 54 кг: Вячеслав Рогозин («Динамо») — Алехандро Кларо Физ (Куба);

до 71 кг: Игорь Свиридченков («Динамо») — Юниер Сорзано (Куба);

до 75 кг: Сергей Сергеев («Динамо») — Еркебулан Шайкенов (Казахстан);

до 80 кг: Алакпер Гезалов («Динамо») — Хасан Рихсибоев (Узбекистан);

до 92 кг: Хасмагомет Джаватханов («Динамо») — Лорен Альфонсо Домингес (Азербайджан);

свыше 92 кг: Ярослав Дороничев («Динамо») — Халимжон Мамасолиев (Узбекистан).

Напомним, что боксерская матчевая встреча «Динамо» vs сборная мира проводится уже не в первый раз. В прошлом году российская команда победила со счетом 6-1, а Эдмонд Худоян также оказался сильнее оппонента из Узбекистана.