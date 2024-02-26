Боксер Эдмонд Худоян помог выиграть команде «Динамо» матчевую встречу

Россияне выиграли у сборной мира в рамках турнира «Бокс на Волге»

Уверенную победу одержали боксеры из общества «Динамо» в матчевой встрече со сборной мира, прошедшей в рамках турнира «Бокс на Волге» в Самаре. В составе победителей отличился призер чемпионата мира Эдмонд Худоян из Златоуста. Он помог «динамовцам» одержать уверенную победу со счетом 6:1, сообщает пресс-служба региональной Федерации бокса.

Турнир «Бокс на Волге» прошел в Самаре и был посвящен празднованию 100-летия общества «Динамо». В рамках мероприятия прошла матчевая встреча по боксу, в котором встретились российские спортсмены из общества «Динамо» и сборная мира. Со счетом 6:1 победу праздновали хозяева ринга.

Открывал матчевую встречу бой в весовой категории до 48 кг с участием мастера спорта международного класса по боксу Эдмонда Худояна из Златоуста. Он уверенно одолел конкурента из Узбекистана — двукратного чемпиона Азии Нодиржона Мирзахмедова.

«Хороший соперник, я ему проигрывал два года назад на Кубке губернатора в Санкт-Петербурге. Так что было большое желание взять реванш. Мирзахмедов сегодня меня ничем не удивил, так как мы много его просматривали и выбирали под него определенную тактику. Рад, что все сложилось хорошо. Любой соревновательный опыт сейчас необходим, так как впереди чемпионат Европы, к которому мы планомерно готовимся», — рассказал после боя победитель встречи Эдмонд Худоян.

Напомним, что Эдмонд Худоян является пятикратным чемпионом России в весовой категории до 48 кг. Кроме того, в минувшем году он завоевал бронзу чемпионата мира.