Челябинские боксеры завоевали шесть золотых медалей на чемпионате УрФО

Еще девять южноуральцев стали призерами соревнований

В Лангепасе (ХМАО-Югра) завершился чемпионат УрФО по боксу среди мужчин и женщин — основной этап отбора на чемпионат России — 2025. Спортсмены Челябинской области завоевали на турнире 15 наград, в том числе 6 золотых медалей. Победители мужского турнира теперь представят регион на чемпионате России, который пройдет с 13 по 24 августа в Екатеринбурге.

На соревнованиях в Лангепасе южноуральские боксеры завоевали 15 медалей: 6 золотых, 2 серебряных и 7 бронзовых наград. Победителями чемпионата УрФО стали Екатерина Федотова (48 кг), Даяна Сергеева (54 кг), Анастасия Кононова (57 кг), Анастасия Букина (66 кг), Оксана Чилякова (75 кг) и Максим Стахеев (51 кг).

Все вышеперечисленные спортсмены таким образом завоевали путевки на чемпионат России. Стали призерами окружных состязаний и другие боксеры Челябинской области, но они остались без путевок на ЧР-2025. Так, серебряные медали достались Екатерине Пужаевой (54 кг) и Александру Сечко (80 кг).

Бронзовыми призерами чемпионата УрФО стали Тимур Стручков (54 кг), Никита Ларионов (57 кг), Артем Шефер (63,5 кг), Данил Калиниченко (60 кг), Абдумалик Абдурахимов (75 кг), Никита Рокутов (92 кг) и Олег Башкирцев (+92 кг).

Отметим, что дата и место проведения женского чемпионата России еще не определено. Мужской турнир пройдет с 13 по 24 августа в Екатеринбурге.