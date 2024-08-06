Боксер Эдмонд Худоян сразится с мексиканцем Даниэлем Валладаресом в Эфиопии

Спортсмен из Златоуста выступит на турнире «Ночь чемпионов IBA» в Аддис-Абебе

Стал известен следующий соперник боксера из Златоуста Эдмонда Худояна на профессиональном ринге. Южноуральский спортсмен примет участие в турнире «Ночь чемпионов IBA» в Эфиопии — 17 августа на ринге в Аддис-Абебе ему предстоит провести поединок против мексиканца Даниэля Валладареса, сообщает региональная Федерация бокса.

Турнир «Ночь чемпионов IBA» по профессиональному боксу состоится 17 августа в Аддис-Абебе (Эфиопия). В нем примут участие несколько российских бойцов, в том числе и спортсмен из Златоуста Эдмонд Худоян. Чемпион Европы-2024 готовится выйти на ринг в весовой категории до 48 кг против опытного мексиканца Даниэля Валладареса.

Латиноамериканский боксер на профессиональном ринге провел 34 поединка, в них он одержал 29 побед (в том числе 17 — нокаутом), в четырех встречах потерпел поражение и одну свел к ничьей. Практически все свои бои он провел в Мексике против местных боксеров. Теперь ему предстоит проверить на прочность и силу российского боксера.

Эдмонд Худоян сейчас усиленно готовится к бою в Челябинске на базе ДС «Динамо». За его плечами яркая карьера в любительском боксе. В апреле этого года наш земляк впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона Европы

Но у него есть опыт и участия в боях на профессиональном ринге. Так, в сентябре 2023 года он победно завершил свой дебютный поединок в профи. На турнире «Ночь чемпионов IBA» в Турции он единогласным решением судей одержал победу над опытным Темиртасом Жусуповым из Казахстана.