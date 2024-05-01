Боксер Эдмонд Худоян вернулся в Челябинск после победы на чемпионате Европы

На турнире в Сербии он выиграл золото и выполнил норматив Заслуженного мастера спорта

В Челябинск вернулся триумфатор завершившегося в Белграде чемпионата Европы по боксу Эдмонд Худоян. Вместе с ним из столицы Сербии прибыл и главный тренер сборной России, уроженец Златоуста Виктор Фархутдинов. В челябинском аэропорту их встречали коллеги, друзья, родственники, руководители региональной федерации бокса и минспорта Челябинской области, волонтеры и журналисты.

«Всегда приятно возвращаться домой, тем более после успешного для себя турнира. Рад тому, что впервые в карьере удалось завоевать золото чемпионата Европы и звание заслуженного мастера спорта. Спасибо тренерам, руководству федерации. Они помогли добиться этого результата. Дальше — больше. Буду готовиться выступить на „Играх Доброй Воли“ и на чемпионате мира», — отметил Эдмонд Худоян.

Несмотря на долгий перелет, в хорошем настроении был и главный тренер мужской сборной России по боксу Виктор Фархутдинов. Наша команда показала отличный результат на чемпионате Европы, выиграв медальный зачет. На счету россиян — 20 медалей (11 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая).

«Наши ребята еще раз доказали, что у них высокий уровень подготовки и мастерства. Причем, здорово выступила не только наша мужская команда, но и женская. А ведь состав участников чемпионата Европы был серьезный. Мы перевыполнили все поставленные задачи и доказали, что российские боксеры — лучшие», — сообщил Виктор Фархутдинов.

Отметим, что вчера ранним утром вернулся на Южный Урал и Артем Зайцев — личный тренер Эдмонда Худояна, он подчеркнул, что бой от боя вместе наш боксер и его наставники двигались к поставленной цели, и у них все получилось.

Напомним, что Эдмонд Худоян на турнире в Белграде (Сербия) впервые завоевал титул чемпиона Европы. Он провел три победных поединка и завоевал золотую медаль в весовой категории до 48 кг.

