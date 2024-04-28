Боксер Эдмонд Худоян впервые завоевал титул чемпиона Европы

Спортсмен из Златоуста провел три победных поединка в Сербии

Боксер из Златоуста Эдмонд Худоян впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона Европы. На турнире в Белграде (Сербия) он провел три победных поединка в весовой категории до 48 кг. В финальном бою южноуральский спортсмен не оставил шансов Барегаму Арутюняну из Армении, выиграв у него по очкам единогласным решением судей, сообщает региональная Федерация бокса.

На чемпионате Европы в Белграде выступили представители более чем из 30 стран. Причем, за награды боролись как мужчины (13 весовых категорий), так и женщины (12 весовых категорий). Эдмонд Худоян стал единственным южноуральским спортсменом, заявленным на турнир в составе сборной России.

Боксер из Златоуста уверенно провел все свои поединки в весовой категории 48 кг. В четвертьфинале наш боксер взял верх над соперником из Польши Якубом Слонимским. В полуфинале уверенно одолел представителя Болгарии Эргюнала Себахтина. В решающем поединке за золото Эдмонд встретился с оппонентом из Армении Барегамом Арутюняном. По итогам трех раундов судье отдали единогласную победу россиянину.

Отметим, что в последний раз южноуральский спортсмен выигрывал золото чемпионата Европы в 2010 году. Тогда это сделал Эдуард Абзалимов.

Эдмонд Худоян повторил результат челябинца спустя 14 лет. Боксер из Златоуста является 5-кратным чемпионом России, бронзовым призером чемпионата мира-2023. Тренируется спортсмен под руководством Виктора Фархутдинова, Радика Сайфуллина и Артема Зайцева.