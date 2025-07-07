Челябинка Алиса Капустина выступит на первенстве Европы по боксу

Турнир среди девушек 15—16 лет пройдет в сербском городе Нови-Пазар

Тренерский штаб сборной России по боксу объявил состав команды на первенство Европы среди девушек 15—16 лет. В заявку попала и челябинская спортсменка Алиса Капустина. Турнир пройдет с 8 по 17 июля в сербском городе Нови-Пазар, сообщает Федерация бокса России.

Российская команда на первенстве Европы по боксу будет представлена 13 спортсменками. Все они сейчас находятся на тренировочной базе «Озеро Круглое» в Московской области и проходят заключительный этап подготовки к ответственным соревнованиям. Здесь же тренерский штаб и объявил имена спортсменок, которые отправятся в Сербию.

Алисе Капустиной предстоит выступить в весовой категории до 54 килограммов. Это для нее будет дебют на подобного рода соревнованиях. Между тем ранее она уже выходила на ринг в Сербии — в мае этого года она стала серебряным призером международного турнира. Занимается Алиса Капустина под руководством тренера Сергея Тютюева.