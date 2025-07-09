Не знающий поражений боксер из Миасса Максим Плешков готовится одержать свою 12‑ю победу на профессиональном ринге. На турнире «Курс на нокаут» в Москве, который состоится 19 июля, соперником нашего земляка станет опытный Артем Пугач, сообщает региональная федерация бокса.
В послужном списке Максима Плешков, представляющего компанию «УралБоксПромоушн», 11 боев на профессиональном ринге. Во всех них он одержал победу (в том числе 5 — нокаутом). В его активе также титул чемпиона Содружества. Сегодня, 9 июля, стал известен очередной оппонент южноуральского боксера. На турнире «Курс на нокаут» в Москве Максим Плешков проведет бой с Артемом Пугачем.
Артем Пугач родился и вырос в Харькове, но сейчас живет в Москве. Ему 34 года, провел 16 боев на профессиональном ринге, в них он одержал 3 победы при 9 поражениях и 4 ничьих.
Турнир «Курс на нокаут» состоится в Москве 19 июля в Международном центре бокса. В главном бою вечера запланирован бой между российским тяжеловесом Алексеем Папиным и сербом Мильжаном Ровчанином.