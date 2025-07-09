Миасский боксер Максим Плешков проведет бой на профи-ринге в Москве

Его оппонентом на турнире «Курс на нокаут» станет Артем Пугач

Не знающий поражений боксер из Миасса Максим Плешков готовится одержать свою 12‑ю победу на профессиональном ринге. На турнире «Курс на нокаут» в Москве, который состоится 19 июля, соперником нашего земляка станет опытный Артем Пугач, сообщает региональная федерация бокса.

В послужном списке Максима Плешков, представляющего компанию «УралБоксПромоушн», 11 боев на профессиональном ринге. Во всех них он одержал победу (в том числе 5 — нокаутом). В его активе также титул чемпиона Содружества. Сегодня, 9 июля, стал известен очередной оппонент южноуральского боксера. На турнире «Курс на нокаут» в Москве Максим Плешков проведет бой с Артемом Пугачем.

Артем Пугач родился и вырос в Харькове, но сейчас живет в Москве. Ему 34 года, провел 16 боев на профессиональном ринге, в них он одержал 3 победы при 9 поражениях и 4 ничьих.

Турнир «Курс на нокаут» состоится в Москве 19 июля в Международном центре бокса. В главном бою вечера запланирован бой между российским тяжеловесом Алексеем Папиным и сербом Мильжаном Ровчанином.