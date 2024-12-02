Боксер Бахрам Муртазалиев: «Хочу защитить титул чемпиона мира в Челябинске»

Он считает, что провести титульный бой на Южном Урале — реальная и выполнимая задача

Титулованный боксер чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев выразил желание провести крутой бой в Челябинске. Ради этого он готов поставить на кон свой чемпионский пояс и подарить землякам классный боксерский поединок. В эксклюзивном интервью корреспонденту сайта 1obl.ru Бахрам Муртазалиев рассказал, какую роль сыграл в его карьере Сергей Ковалев, почему не видит смысла давать реванш Тимофею Цзю и кто оказал главное влияние на его успехи в профессиональном боксе.

«Мое золотое правило — меньше болтать и больше побеждать!»

— Бахрам, почему-то в интернете нет больших и обстоятельных интервью с тобой. А если они и есть, то ограничиваются короткими фразами о предстоящем или прошедшем бое. Не любишь общаться с журналистами?

— Я не из той категории боксеров, которые любят эпатировать публику громкими словами и заявлениями. Ну и не очень люблю обсуждать темы, не связанные со спортом. Я — боксер! Поэтому и готов говорить про бокс столько, сколько нужно журналистам. И не готов делиться со всеми историями о своей семье.

— Это связано с религией и той средой, в которой ты получал воспитание?

— Можно и так сказать. Воспитание мы получаем от родителей, они закладывают основу. Влиять на образ мыслей и поведение могут друзья. Я стараюсь вокруг себя создавать круг общения из тех людей, с кем интересно и полезно дружить. Ну и, да, религия для меня играет важнейшую роль. Есть четкое понимание того, что все, чего я достиг и имею, — это только благодаря Всевышнему. Человек без него не представляет никакой силы.

— В боксе или ММА есть немало бойцов-мусульман, которые используют в своем поведении треш-ток. Это помогает им привлекать внимание зрителей, вызывает интерес к боям. В этом нет ничего плохого, если правильно им пользоваться. Ты далек от этого?

— Мне это неинтересно. Я не люблю бить в грудь и кричать о том, что я — лучший! Это нескромно. Для меня важнее действия, чем громкие слова. Хотя могу пошутить в какой-то ситуации, немного позлить своего соперника. Это ведь тоже своего рода треш-ток, верно? Но я стараюсь это делать в рамках разумного, не выходя за рамки, которые сам для себя обозначил.

— А какие эти рамки? Вот словесная перепалка между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором вызвала огромный интерес к их поединку. Этим противостоянием интересовались даже люди, далекие от спорта.

— Я считаю, что масла в огонь подливал только Конор. Хабиб проявил терпение и спокойствие. А в бою показал, кто истинный чемпион! Да, все мы люди разные. Но и говорить громкие слова должен человек, который реально понимает, что они не разойдутся с делом. Мое золотое правило — меньше болтать и больше побеждать! Хотя надо отдать должное Тиму Цзю: он раскачал наш поединок, вызвал большой ажиотаж в боксерской среде.

— Возможно, потому, что он боксер новой формации. Плюс влияние и авторитет его отца…

— Да при чем тут это? Все почему-то кивают в сторону отца и на то, что он многое сделал для сына. Но он его практически не видит! В последний раз Костя Цзю был на бою своего сына в 2016 году. Как он может оказывать влияние на своих детей, если не видит их по 8—10 лет? Не надо все заслуги Тима списывать на его отца. Благодаря своему таланту и работе на тренировках он выиграл у трех или четырех чемпионов мира.

«Что суждено мне в этой жизни — я рано или поздно получу»

— Ты чемпион мира по одной из четырех престижных версий. Но тебя пока сложно назвать звездой мирового бокса, верно? Еще не пришло время осознать свою значимость?

— Сложный вопрос. Я просто делаю свое дело и не думаю о том, звезда я или нет. Повторюсь, я стараюсь быть скромным в своих словах и поступках.

— История знает немало примеров, как титулы и деньги меняют людей.

— Я прошу Всевышнего, чтобы меня это не коснулось. Да, я знаю, о каких примерах ты говоришь. Соглашусь, что слава и регалии могут влиять на человека, показывать его сущность. Я надеюсь, что в плохую сторону точно не изменюсь. Но понимаю, что ответственности будет больше. Не нужно забывать, что за тобой смотрят дети. Им нужно подавать хороший и правильный пример.

— Кто тебе его подавал на раннем этапе карьеры?

— Родители, семья… А еще ребята и тренеры, с которыми начинал в Пласте, а затем занимался в челябинском спортклубе «Урал». Кстати, большую роль в моем становлении как боксера сыграл Серега Ковалев. Это он помог мне отправиться в Северную Америку, подписать контракт с промоутерской компанией Main Events и Эгисом Климасом. Я ему очень благодарен за это. Именно там я начинал делать свои первые шаги на профессиональном ринге.





— Один журналист тебе сказал: «Выиграешь у Тима Цзю — и станешь звездой». Но ты ответил, что тебе это не надо. Почему?

— Один сподвижник нашего пророка, второй праведный халиф как-то сказал, что еще не встречал ни одного человека, который бы хотел стать известным и не потерять убыток. На все есть воля Всевышнего. Вся наша жизнь идет своим чередом. То, что я должен получить, все это предписано мне судьбой.

— В современном мире все взаимосвязано, не так ли? Если ты известный, значит, ты богатый. У человека есть семья, которую он старается обеспечить всем необходимым.

— Все верно, но звезды на небе, а мы просто люди. Более успешные из них — более богобоязненные. Все мои успехи в боксе не должны отражаться на моем поведении. Я ушел с ринга — и становлюсь таким же человеком, как и все. Есть в исламе такое понятие, как ризк. Это все то, что Всевышний дарует из благ своим рабам. Эти блага могут быть как материальными, так и духовными. То есть то, что мне суждено в этой жизни, я рано или поздно получу.

«Отец настоял на боксе, хотя футбол мне нравился больше»

— Ты родился в Грозном. Мне кажется, для местных ребят там нет альтернативы, каким видом спорта заниматься — борьбой, дзюдо или боксом. Других вариантов нет?

— Еще футбол есть, команда «Ахмат» на хорошем счету. Но в Грозном я же почти не жил, там война началась. Мне один год был, когда родители переехали в Казахстан. Прожили там до 1999 года, а затем вернулись в Россию, в город Пласт. Так что детство провел здесь, в Челябинской области. Тут и началось мое становление как боксера.

— Чем запомнились детство и юность в Пласте?

— Активными занятиями спортом (улыбается). Начинал я с греко-римской борьбы, потом были футбол и бокс. Но спустя какое-то время отец настоял на том, чтобы я занимался боксом. Хотя футбол мне больше нравился…

— Слышал, что ты и сейчас в футбик классно играешь.

— Да, так и есть. А еще стараюсь регулярно смотреть матчи по ТВ. В России болею за «Ахмат», в европейских топ-лигах тоже есть любимые команды — мадридский «Реал», лондонский «Арсенал»… На уровне сборных болею за французов. Нравилась игра Зинедина Зидана и Тьерри Анри.

— Ты хулиганистым пацаном рос? В драки часто ввязывался?

— Ну защитить я себя точно мог. Все-таки борьбой и боксом занимался. Но у нас город маленький, все друг друга знают. Поэтому и жили с пацанами в мире и согласии, до серьезных стычек не доходило.

«Бой с Кулкаем — самый сложный в моей карьере»

— Бахрам, напомни, каким образом состоялся твой переход в профи? Ряд СМИ сообщали, что поворотным в твоей карьере стало подписание контракта в 2013 году с компанией Main Events.

— Нет, ни с кем контракты я не подписывал. Первые пять боев на профессиональном ринге мне организовала компания «УралБоксПромоушн». А затем как-то выступил в андеркарде турнира в Екатеринбурге. Тогда еще в главном бою бились Сергей Ковалев и Айзек Челемба. Вот спустя некоторое время, в 2016 году, по приглашению Ковалева я и улетел в Северную Америку в тренинг-кемп Эгиса Климаса.

— О любительской карьере в боксе пришлось забыть, да?

— Если честно, я разочаровался в нем. Всерьез думал над тем, чтобы вообще повесить перчатки на гвоздь. Дело в том, что очень уж предвзятое судейство в любителях. Точкой кипения стал чемпионат Урала в 2013 году. В полуфинале меня нагло засудили в бою с соперником из Ханты-Мансийска. Тогда я серьезно решил, что больше не хочу драться в любителях. Поэтому и обратился к братьям Евгению и Сергею Вайнштейнам, чтобы они помогли мне и организовали бой с моим участием на профи-ринге.

— Что послужило отправной точкой в росте твоей карьеры?

— Пожалуй, переезд в Северную Америку. Главный был плюс в том, что в тренинг-кемпе была возможность выходить в ринг с сильными ребятами. Я чаще других спарринговал с Александром Беспутиным — очень техничный боксер. Были в нашей большой команде ребята из стран СНГ — тот же Ковалев, Александр Усик, Василий Ломаченко и другие.

— А если говорить про бои? Многие эксперты полагают, что бой с Тимофеем Цзю стал самым важным в твоей карьере?

— Я не очень люблю разделять поединки на важные/неважные. Все они имеют значение. Серьезным испытанием стал для меня бой с Джеком Кулкаем из Германии. Мне нужно было биться с ним во время поста, шел 27-й день… В такой ситуации организму приходится непросто, я выходил на ринг не в лучших физических кондициях. Нужно было проявлять характер, биться через не могу. К тому же драться пришлось в Германии, на родине соперника. Мне мало кто давал шансов на победу. Но рад, что удалось завершить бой в свою пользу. Пожалуй, он был самым сложным в моей карьере.

«Организовать чемпионский бой в Челябинске сложно, но возможно»

— Немного шансов тебе давали и в бою с Тимом Цзю. Большинство экспертов отдавали победу твоему сопернику.

— Думаю, это связано с тем, что у Цзю было больше боев с топовыми боксерами. Но забавно было видеть этих экспертов после того, как наш бой закончился. Многие из них «переобулись», забыли о своих словах. Я не понимаю, как такое вообще возможно? Если ты мужчина, то должен держать свое слово. И признавать ошибки.

— Почему ваша команда категорично отказалась от матча-реванша с Цзю?

— Ничего мы не решали, и предложения никакого не было. Это в СМИ непонятно откуда информация всплыла. Но лично я не вижу смысла в матче-реванше. Зачем? Кому он нужен? Бой не был близок к равному, человек сотрясение мозга получил. Если Тим Цзю так уж хочет реванш — мы можем его устроить в Челябинске. Так и запишите.

— Вы провели ряд мероприятий на Южном Урале: мастер-классы по боксу в клубе «Алмаз» и «Боец», с юными боксерами в Пласте, посетили форум «Экспо Баскет», а также тренировку и хоккейный матч «Трактора». Насыщенный уик-энд, не правда ли?

— Для меня лично это очень важно. Я начинал заниматься боксом в Пласте, поэтому никогда не отказываюсь от возможности поучаствовать в таких мероприятиях. Челябинские спортсмены самых разных видов спорта должны поддерживать друг друга. Это наша важная миссия, которая будет способствовать закреплению имиджа Челябинской области как региона высокой спортивной культуры. Челябинские ребята должны иметь возможность своими глазами видеть спортсменов, которые занимались когда-то в таких же условиях и при этом достигли высоких результатов. При прямом общении со звездами спорта у мальчишек появляется цель, к которой они могут стремиться.

— Увидим ли мы бой Бахрама Муртазалиева в Челябинске?

— Это было бы здорово! Я сейчас получаю предложения из самых разных стран мира, но провести бой на моей малой родине, где я начинал карьеру профессионального боксера, станет для меня большой честью.

P. S. Во время подготовки этого интервью стало известно, что вопрос по поводу организации титульного боя с участием Бахрама Муртазалиева сейчас активно обсуждается. По нашей информации, большую заинтересованность в проведении такого поединка проявляет губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Напомним, что глава региона возглавляет наблюдательный совет региональной Федерации бокса, активно развивает этот вид спорта.

Речь идет о том, чтобы провести в южноуральской столице бой, в котором Бахрам Муртазалиев будет защищать титул чемпиона мира по версии IBF. Владеет наш земляк и еще одним чемпионским поясом. В ноябре 2019 года он выиграл титул чемпиона мира по версии EBP (Eurasian Boxing Parliament). В 12-раундовом бою в Лас-Вегасе (США) он тогда победил по очкам испанца Хорхе Фортеа.

Фото: Олег Каргаполов (ИА «Первое областное») и Федерация бокса Челябинской области.