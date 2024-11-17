В Челябинске завершился третий по счету вечер профессионального бокса «Битва на Урале»

В главном бою Артыш Лопсан завоевал титул чемпиона Евразии

11 поединков, 6 часов бокса, 3800 зрителей, один чемпионский пояс и атмосфера большого праздника — таковы итоги третьего по счету вечера профессионального бокса «Битва на Урале». Этот турнир прошел в челябинском Дворце спорта «Юность» и собрал участников из России, ЮАР, Танзании, Ирана и Узбекистана, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Программа вечера бокса состояла из двух частей. В первой из них, андеркарде, прошло 6 поединков. В них были представлены южноуральские боксеры. Они порадовали зрителей победами. Так, выиграли свои поединки Лана Малюганова, Ирина Автина, Александр Сечко и Ахмадшох Махмадшоев. Вничью завершил бой Тамерлан Касымов.

«Наши земляки показали свой высокий уровень мастерства, выступили они достойно. И сами поединки получились достаточно зрелищными и упорными», — отметил главный тренер сборной команды Челябинской области Фаригат Касымов.

Основной кард «Битвы на Урале-3» был представлен пятью поединками. В них российским боксерам противостояли соперники из ЮАР, Танзании, Ирана и Узбекистана. Очередную, 11-ю по счету, на профессиональном ринге победу одержал Максим Плешков из Миасса. Он по очкам выиграл у южноафриканца Гифта Боло.

Досрочно завершил свой поединок Тимур Бибилов, нокаутировавший в 1-м раунде соперника из Танзании. Дониер Назаров оказался сильнее Максима Азимова из Москвы, а Андрей Стоцкий и боец из Ирана Мейсам Гашляги завершили свой поединок вничью.

В главном бою вечера Артыш Лопсан из Кызыла одержал досрочную победу над опытным Шерзодом Хусановым из Узбекистана. Российский боксер уверенно выигрывал по очкам, но в 7-м раунде секунданты соперника решили не рисковать здоровьем своего подопечного и отказались от продолжения боя.

Отметим, что за поединками в челябинском ДС «Юность» наблюдали более 3800 зрителей. Организаторами турнира выступили: Федерация бокса Челябинской области, промоутерские компании «УралБоксПромоушн» и «Патриот» при содействии Фонда поддержки спорта.

Турнир посетили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга, общественный деятель Ирина Текслер, первые заместители губернатора Станислав Мошаров и Иван Куцевляк, а также член Наблюдательного совета Федерации бокса Челябинской области Сергей Вайнштейн. В качестве почетного гостя наблюдал за поединками чемпион мира по версии IBF Бахрам Муртазалиев.