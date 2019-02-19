/ Эльбрус Нигматуллин приглашает челябинцев на «Богатырские игры»

Сильнейшие стронгмены России выявят лучшего на льду.

Уникальные соревнования пройдут в Парке Гагарина в эту субботу. 23 февраля, в День защитника отчества, состоятся «Зимние богатырские игры», организатором которых является прославленный силач Эльбрус Нигматуллин.

Впервые в мире атлеты со всей России выяснят, кто же из них самый сильный человек на льду. Весь инвентарь изготовлен из льда. Приглашаю Челябинцев стать свидетелями уникальных соревнований силачей. Вход свободный. — рассказал Эльбрус Нигматуллин.

Отметим, что силач регулярно отчитывается о подготовке к играм. Так, недавно Эльбрус Нигматуллин разместил в своих социальных сетях фотографии фирменных пряников, изготовленных специально для зрителей. А также поделился снимками наградной атрибутики, сделанной при помощи лазерной резки металла в Магнитогорске. Сам силач говорит, что это одна из причин, по которой соревнования становятся народными.

Изначально проведение состязаний было запланировано на 2 февраля, однако в связи с операцией Эльбруса Нигматуллина по удалению аппендицита игры пришлось перенести.