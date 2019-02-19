Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.25 -0.45 74.91 -0.34
Челябинск
сейчас
 
-7 °C
завтра
 
-12 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Эльбрус Нигматуллин приглашает челябинцев на «Богатырские игры»

Эльбрус Нигматуллин приглашает челябинцев на «Богатырские игры»

Сильнейшие стронгмены России выявят лучшего на льду.
сегодня в 14:19
  |  Спорт

Уникальные соревнования пройдут в Парке Гагарина в эту субботу. 23 февраля, в День защитника отчества, состоятся «Зимние богатырские игры», организатором которых является прославленный силач Эльбрус Нигматуллин.

Впервые в мире атлеты со всей России выяснят, кто же из них самый сильный человек на льду. Весь инвентарь изготовлен из льда. Приглашаю Челябинцев стать свидетелями уникальных соревнований силачей. Вход свободный. — рассказал Эльбрус Нигматуллин.

Отметим, что силач регулярно отчитывается о подготовке к играм. Так, недавно Эльбрус Нигматуллин разместил в своих социальных сетях фотографии фирменных пряников, изготовленных специально для зрителей. А также поделился снимками наградной атрибутики, сделанной при помощи лазерной резки металла в Магнитогорске. Сам силач говорит, что это одна из причин, по которой соревнования становятся народными.

Изначально проведение состязаний было запланировано на 2 февраля, однако в связи с операцией Эльбруса Нигматуллина по удалению аппендицита игры пришлось перенести.

Спорт
Челябинцев на зарядку позвал Эльбрус Нигматуллин
04.12.2018
Челябинцев на зарядку позвал Эльбрус Нигматуллин
Спорт
Челябинский стронгмен установил новый рекорд по буксировке грузовика
04.11.2018
Челябинский стронгмен установил новый рекорд по буксировке грузовика
Спорт
Силач Эльбрус Нигматуллин руками посадил воздушный шар
04.08.2017
Силач Эльбрус Нигматуллин руками посадил воздушный шар
Спорт
Стронгмен Эльбрус Нигматуллин преодолел стометровку с 280-килограммовым пианино на спине
31.08.2016
Стронгмен Эльбрус Нигматуллин преодолел стометровку с 280-килограммовым пианино на спине
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Хоккей
Фан-движение «Трактора» выступило с поддержкой руководства
сегодня в 18:37
Фан-движение «Трактора» выступило с поддержкой руководства
Общество
Борис Дубровский рассказал о безопасности в образовательных учреждениях Челябинской области
сегодня в 18:26
Борис Дубровский рассказал о безопасности в образовательных учреждениях Челябинской области
Общество
К снижению уровня подростковой преступности должна стремиться Челябинская область
сегодня в 18:06
К снижению уровня подростковой преступности должна стремиться Челябинская область
Общество
Премьера пластического спектакля состоится в Челябинской филармонии
сегодня в 17:45
Премьера пластического спектакля состоится в Челябинской филармонии
Происшествия
В Златоусте мужчина украл более трех миллионов рублей за полчаса
сегодня в 17:41
В Златоусте мужчина украл более трех миллионов рублей за полчаса
Хоккей
Виктор Труфанов поделился мнением о шансах «Трактора» на плей-офф
сегодня в 17:38
Виктор Труфанов поделился мнением о шансах «Трактора» на плей-офф
Общество
Сотрудники магнитогорского «Гипромеза» проверяют квартиры в доме на Карла Маркса
сегодня в 17:27
Сотрудники магнитогорского «Гипромеза» проверяют квартиры в доме на Карла Маркса
Общество
Первый резидент ТОСЭР в Снежинске вышел на плановую производственную мощность
сегодня в 17:12
Первый резидент ТОСЭР в Снежинске вышел на плановую производственную мощность
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6