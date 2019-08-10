Южноуральские силачи установили рекорд Евразии

В Троицке проходит День физкультурника.

Сегодня 10 августа, в Троицке проходит праздник, посвященный Дню физкультурника. И именно этот южноуральский город выбрали российские силачи, чтобы достичь нового рекорда России и Евразии по «Трак-пулл».

Семь тяжелоатлетов из разных уголков Урала совершили попытку перемещения тяжелой колесной техники на расстояние около 25 метров. Изначально планировалось сдвинуть 58 тонн 400 килограмм. Именно таков был последний рекорд Евразии. Но было принято решение увеличить вес, добавив еще один автомобиль. В итоге удалось сдвинуть 4 грузовика общим весом 78 тонн.

Рекорд зарегистрирован представителем Федерации сильнейших атлетов России Эльбрусом Нигматуллиным.

«Мы хотим показать силу богатырей Южного Урала. Все лето мы усиленно тренировались, тянули автомобиль «Урал», кантовали огромных размеров камни», — поясняет Нигматуллин.

Отметим, что «Трак-пулл» — это демонстрация физической силы человека, его невероятных возможностей и достижений.