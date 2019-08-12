Южноуральская силачка сдвинула с места 23 тонны

Екатерина Зайцева протащила автобус и внедорожник в рамках празднования Дня физкультурника.

В Магнитогорске 10 августа прошло празднование Дня физкультурника. Для жителей города устроили настоящий спортивный праздник. Одним из элементов шоу стало выступление местной силачки.

Екатерина Зайцева, чемпионка России, участница различных международных соревнований, протащила своим телом автобус и внедорожник общей массой в 23 тонны.

«Во время тяги мысли были разные, но самая главная: „я же тяну, что ж ты стоишь на месте, когда ты там пошевелишься уже, хоть немного“. Награжу себя сегодня шоколадкой, а дальше опять на диету», — рассказала Екатерина.

Напомним, в рамках празднования Дня физкультурника в Троицке семь силачей протащили грузовики массой в 78 тонн, поставив рекорд России и Евразии.

Отметим, что сейчас Екатерина Зайцева готовится к соревнованиям о пауэрлифтингу, которые пройдут уже в сентябре этого года в Лас-Вегасе, США.