Эльбрус Нигматуллин сдвинул с места самолёт весом в 36 тонн

Достижение стронгмен установил в аэропорту Уфы.

Послушать 00:00

Челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин установил новый рекорд. Силач собственными силами сдвинул с места самолёт «Боинг». Достижение Эльбрус Нигматуллин установил сегодня, 5 ноября, в аэропорту Уфы в присутствии десятков зрителей.



Достижение стронгмен поставил с помощью троса и обувь на резиновой подошве. Вес самолёта составил около 36 тонн. Отметим, что зафиксировать рекорд в Уфу прилетел президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко. Именно он на своей странице в Instagram сообщил о том, что рекорд был установлен.





Напомним, Эльбрус Нигматуллин является многократным обладателем титула «Самый сильный человек России», а также двукратным чемпионом СНГ и стран Балтии по стронгмену, серебряный призер командного чемпионата мира по стронгмену. Южноуральский силач четырежды участвовал в турнире World’s Strongest Man, и дважды был серебряным серебряный призером финала World Strongman Cup. Помимо этого он установил несколько рекордов, занесенных в книгу Гиннесса.