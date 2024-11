Боксеры Челябинской области дружно победили в андеркарде турнира «Битва на Урале»

Бои собрали полные трибуны во Дворца спорта «Юность»

В челябинском Дворце спорта «Юность» успешно провели бои хозяева ринга в андеркарде вечера профессионального бокса «Битва на Урале». Победы одержали Лана Малюганова, Ирина Автина, Александр Сечко и Ахмадшох Махмадшоев, вничью завершил свой поединок Тамерлан Касымов.

В третьей по счету серии турнира «Битва на Урале» в андеркарде были представлены 6 поединков. Причем, в двух из них на ринг вышли девушки. Ярким и успешным получился дебют для челябинки Ланы Малюгановой. Она уверенно по очкам выиграла у Александры Овчинниковой из Златоуста.

«Немного волновалась, но поддержка зрителей придала сил. Для меня это большое событие, рада тому, что мне дали шанс попробовать себя на профессиональном ринге», — отметила Лана Малюганова после боя.

Порадовала зрителей своей победой и Ирина Автина. 6-кратный призер чемпионатов России не испытала больших проблем в поединке с Дарьей Дементьевой из Брянска. Судьи единогласно отдали победу челябинке.

Показал свой высокий уровень мастерства Ахмадшох Мадхмадшоев. Он также уверенно, по очкам, выиграл у оппонента из Москвы — Камиля Раджабова. Досрочно завершил свой поединок Александр Сечко из Миасса. Он уже во втором раунде несколько раз удачно пробил по печени Георгия Макарова из Перми. Тот вынужден был капитулировать.

А вот Тамерлану Касымову пришлось очень нелегко в поединке с новосибирцем Михаилом Тархановым. Тот очень хорошо держал защиту и проводил контрудары. Причем, не остался без поддержки переполненных трибун. Зрители отдельно приветствовали сибиряка. По всей видимости, запомнили его по яркому бою в прошлом году, когда тот оказал серьезное сопротивление Ахмадшоху Махмадшоеву. Сейчас же в 6-раундовом бою судьи приняли решение зафиксировать ничью.

«Приятно удивило то, что поддержать боксеров пришло много зрителей. Видеть переполненные трибуны во Дворце спорта „Юность“ было здорово. Это значит, что бокс в Челябинской области востребован, у нас много любителей этого вида спорта. Порадовало и то, как выступили девушки. Они задали тон турниру, ребята их поддержали. В целом, мы увидели хороший и качественный бокс», — подвел итоги андеркарда «Битвы на Урале» главный тренер сборной Челябинской области Фаригат Касымов.

«Битва на Урале-3». Предварительные поединки (андеркард). Результаты (победители боев выделены жирным шрифтом):

Лана Малюганова (Челябинск) vs Александра Овчинникова (Златоуст) — по очкам

Александр Сечко (Миасс) vs Георгий Макаров (Пермь) — ТКО2

Ирина Автина (Челябинск) vs Дарья Дементьева (Брянск) — по очкам

Ахмадшох Махмадшоев (Челябинск) vs Камиль Раджабов (Москва) — по очкам

Олег Зангиев (Владикавказ) vs Максим Чемезов (Самара) — по очкам

Тамерлан Касымов (Челябинск) vs Михаил Тарханов (Новосибирск) — ничья.

Организаторами мероприятия выступили Федерация бокса Челябинской области, промоутерские компании «УралБоксПромоушн» и «Патриот» при содействии Фонда поддержки спорта. Они сообщили, что планируют и дальше проводить такие турниры, расширять их географию, приглашая боксеров с разных стран.