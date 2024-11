Боксер Артыш Лопсан завоевал титул чемпиона Евразии в «Битве на Урале» в Челябинске

В главном бою вечера он одержал досрочную победу над узбеком Шерходом Хусановым

В Челябинске завершился третий по счету вечер профессионального бокса «Битва на Урале». В основном карде турнира состоялись пять поединков, в которых российским боксерам противостояли соперники из ЮАР, Ирана, Танзании и Узбекистана. В главном бою вечера яркую победу одержал Артыш Лопсан. Российский боксер выиграл у Шерзода Хусанова из Узбекистана и завоевал титул чемпиона Евразии.

Основной кард турнира вечера «Битвы на Урале-3» открывал поединок, в котором челябинец Дониер Назаров по очкам одержал непростую победу над москвичом Максимом Азимовым.

Зрелищным получился бой, в котором боксеру из Миасса Максиму Плешкову противостоял соперник из ЮАР Гифт Боло. Здесь серьезного сопротивления африканец россиянину не оказал. Но заставил аплодировать переполненные трибуны ДС «Юность» в свой адрес. Южноафриканец восемь раз (!) оказывался на настиле ринга, но не дал сопернику завершить бой досрочно.

Одним из самых упорных и равных поединков вечера случился в противостоянии Андрея Стоцкого и Мейсама Гашляги из Ирана. Челябинский боксер впервые на профессиональном ринге получил серьезного и сложного оппонента. Судьи так и не смогли отдать победу ни одному из соперников, зафиксировав ничью.

Зато для перспективного 19-летнего Тимура Бибилова поединок с соперником из Танзании получился скоротечным. Уже в первом раунде представляющий компанию «УралБоксПромоушн» россиянин отправил оппонента в нокаут. Есть пятая победа из пяти (и все досрочно!) в карьере Тимура Бибилова!

«Классный турнир, хорошая организация. Спасибо всем челябинцам за то, что поддерживают нас, боксеров. И я очень благодарен руководителям компании „УралБоксПромоушн“ за то, что дают мне возможность реализовать себя. Я пока только начинаю свою карьеру в профессиональном боксе. У меня большие цели и планы», — отметил Тимур Бибилов.

Ну, а главном бою вечера боксеры бились за титул чемпиона Евразии и пояс EBP — Eurasian Boxing Parlament. В нем Артышу Лопсану из Республики Тыва противостоял опытнейший соперник из Узбекистана Шерзод Хусанов. Высокорослый и длиннорукий россиянин держал соперника на расстоянии, чаще и точнее наносил удары.

После четвертого раунда силы стали покидать спортсмена из Узбекистана. Шерзод Хусанов стал пропускать не только джеб Лопсана, но и его прямые правые боковые удары. Узбек продержался в итоге 6 раундов, а на 7-й секунданты его решили не выводить.

«Битва на Урале-3». Основной кард. Результаты (победители боев выделены жирным шрифтом):

Дониер Назаров (Челябинск) vs Максим Азимов (Москва) — по очкам

Максим Плешков (Миасс) vs Гифт Боло (ЮАР) — по очкам

Андрей Стоцкий (Челябинск) vs Мейсам Гашляги (Иран) — ничья

Тимур Бибилов (Владикавказ) vs Диксон Мвакисопиле (Танзания) — КО1

Артыш Лопсан (Кызыл) vs Шерзод Хусанов (Узбекистан) — ТКО6

Чемпионский пояс Артышу Лопсану вручил руководитель EBP (Евразийского боксерского парламента) Михаил Денисов. Он же поблагодарил губернатора Челябинской области Алексея Текслера, вручив ему специальный Кубок имени Эдмунда Липинского — основателя профессионального бокса в СССР и России.