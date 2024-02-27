Команда «Славянка» уступила в историческом матче в баскетбольной Высшей лиге

Челябинский клуб проиграл соперницам из Новосибирска на родной площадке

Сегодня, 27 февраля, баскетбольный клуб «Славянка» вернулся на свою историческую родину, сыграв поединок в родном дворце спорта «Торпедо» после 10-летнего перерыва. В чемпионате Высшей лиги челябинская команда навязала борьбу соперницам из Новосибирска, но уступила со счетом 54:59, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Новость о том, что БК «Славянка» сыграет домашний поединок не где-нибудь, а в родной альма-матер после 10-летнего перерыва вызвала бурю эмоций у тех людей, кто интересуется баскетболом в Челябинской области. А как могло быть иначе, если баскетбол возвращался туда, где в свое время зарождался?

«Славянка» вернулась к своим истокам. Матч чемпионата России в Высшей лиге она провела на площадке, где когда-то Кудрина с Ларионовой под руководством Юрия Перминова на равных бились с топовыми соперниками — грандами женского баскетбола. Хорошая история, которая должна была закончиться счастливым хеппи-эндом. Это в сказках, а спорт диктует свои правила. Хотя и в этой истории нет плохого конца… Но обо всем по порядку.

Первый отрезок матча наша команда проиграла. И вряд ли стоит винить девушек в плохой игре. Скорее, соперницам очень уж многое удавалось в атаке. Так иногда бывает в баскетболе, когда большинство атак удается завершать успешными бросками. Скажем, Марине Калистратовой удались два убойных точных трехочковых броска с неудобной позиции, да еще и с сопротивлением. И если ей дать еще десять таких попыток бросить в подобной ситуации, вряд ли она смогла бы их повторить.

Впрочем, наши девушки сами виноваты в том, что упустили нити игры. И в первую очередь потому, что очень уж многое позволяли соперницам в атаке. «Славянка» проиграла подбор, и в этом главный корень неудач стартового отрезка матча.

Надо отметить, что не могло не сказаться на действиях команды и отсутствие ряда игроков. Из-за повреждений и травм вынуждены были пропустить матч три Анастасии — Кириллова, Огородникова и Мордвинцева. Нельзя сказать, что в этом сезоне они уж очень определяли игру команды (хотя с этим можно поспорить), но потери все же ощутимые.

В такой ситуации в очередной раз главному тренеру «Славянки» приходилось рассчитывать на вдохновение своих лидеров. Но если Анна Ситникова показывала свой уровень, то Карина Переменина ушла в тень. Начало встречи у лидера атак у челябинской команды не задалось. При счете 17:22 команды ушли на первый небольшой перерыв.

Увы, но во втором периоде у хозяек площадки стало мало что получаться в атаке. И дело даже не в проценте реализации бросков. Очень уж тяжело давались нашей команде позиционные атаки. Захар Чернявский попытался повлиять на ход игры через замены. Не помогло. В итоге за пять минут челябинки удосужились лишь на один точный бросок. В итоге 19:30 к середине второго периода.

Нельзя упрекнуть наших девушек в старании. Они старались и бились как могли. Но этого было мало. Нужны были нестандартные действия и какой-то всплеск эмоций, который мог бы заставить «славянок» поверить в себя и свои силы.

Вселить в них уверенность в себе. И биться так, как делали это их предшественницы в сезоне-2003/2004, когда они взяли и «хлопнули» в этом же самом зале знаменитый «УГМК» Шабтая Калмановича, действующего победителя Евролиги. А ведь на тот момент это был, возможно, самый сильный женский баскетбольный клуб континента.

«Тот матч не стереть из памяти, он навсегда войдет в историю. А сегодня я смотрю на девочек и как будто сама вернулась в баскетбол. Эмоции очень сильные, и они разные. Я очень рада тому, что баскетбол вернулся сюда, в наш зал. Да, сегодня исторический матч. Но главное было то, в Челябинске неравнодушные люди решили возродить клуб. Это важней», — отметила в прямом эфире в разговоре с комментатором матча в прямом эфире капитан той самой «Славянки» Татьяна Ларионова.

К сожалению, переломить ход матча у наших девушек не получилось. Ну недотягивает нынешний состав команды до того, чтобы биться за лидирующие позиции в Высшей лиге. Не могут на себе тащить весь сезон три-четыре человека! Слишком уж короткая скамейка запасных у нынешней «Славянки». И это к вопросу о том, чего мы хотим от женского баскетбола в Челябинске в ближайшей перспективе.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. Женщины.

27 февраля. «Славянка» (Челябинск) — «Динамо-2» (Новосибирск) — 54:49 (17:22, 6:13, 17:13, 14:11).

«Славянка»: Ситникова (15), Переменина (12), Торохова (9), Харчикова (8), Туманова (6), Думенко (2), Тархова (2), Строева (0).

Ответ может знать только Николай Сандаков, покровитель и инициатор возрождения нынешней «Славянки». Хватит ли средств и желания у него дальше поддерживать женский баскетбольный клуб, урезая финансирование «Челбаскету»? Я ни к чему не призываю. И это на самом деле очень важный и сложный вопрос. Объять все и добиться желаемого результата в нескольких направлениях практически невозможно.

Возможно, есть смысл ловить синицу в руках. С другой стороны… Вдруг в челябинском баскетболе сложится такая ситуация, когда можно будет поймать обеих птиц? И держать их высоко в небе, витая над облаками, как в женском, так и в мужском баскетбольном чемпионате страны. Я сомневаюсь, что такое возможно. Но обыграла же 11 лет назад «Славянка» лучший клуб мира. И не где-нибудь, а в Челябинске! Значит, можно и нужно верить в чудеса…

Кстати, девочки наши — молодцы! В безнадежной ситуации они едва не вытащили этот матч. Нашли в себе силы вернуть интригу и за 40 секунд до финальной сирены сократили отставание в счете до 4 очков. Увы, сотворить чудо не хватило времени. Но его будет вполне достаточно для того, чтобы завтра взять реванш. В 19:00 команды проведут повторный поединок. Встретимся на баскетболе?