«Славянка» возвращается домой — ретроспектива женского баскетбольного клуба

Челябинская команда спустя 10 лет проведет домашний поединок на своей исторической родине

Сегодня, 27 февраля, исторический день для женского баскетбольного клуба «Славянка». Возрожденная команда впервые после 10-летнего перерыва проведет домашний поединок чемпионата России на своей исторической родине — в челябинском дворце спорта «Торпедо». Именно здесь в 1989 году был основан женский баскетбольный клуб «Славянка», идейным вдохновителем которого долгое время был Юрий Перминов.

Старенький, но уютный дворец спорта «Торпедо» в Ленинском районе на протяжении многих лет был домашней площадкой для баскетболисток «Славянки». Здесь команда тренировалась, проводила игры в Суперлиге чемпионата России. Это был родной дом для челябинской «Славянки». Сюда приезжали гранды отечественного баскетбола — УГМК (Екатеринбург), ЦСКА (Москва), «Динамо» (Москва), в составе которых выступали лидеры сборной России, звезды мирового баскетбола.

Здесь была своя атмосфера и преданные болельщики. Для них каждый матч «Славянки» превращался в событие, которого они с нетерпением ждали. Даже несмотря на то, что челябинская команда часто и много проигрывала. Уж слишком велика была разница в классе команд: гранды российского баскетбола могли себе позволить иметь в составе звезд мировой величины и боролись в еврокубках за самые высокие места.

Татьяна Ларионова и Надежда Кудрина, Елена Воскобойникова и Любовь Смородина — эти игроки на рубеже веков олицетворяли собой ту «Славянку», которая достойно выступала в элите отечественного баскетбола. Именно тогда начиналась моя журналистская карьера. Когда я был сотрудником газеты «Спортивная панорама», в мои обязанности входило освещение домашних матчей той команды.

И я прекрасно помню, как билась наша команда, основу которой составляли наши же, челябинские девушки. И ту атмосферу на матчах Суперлиги. Зал маленький, но гудел как многотысячная арена. Честное слово, уши закладывало!

Помню, как приходил на трибуны старенький дедушка, лет восьмидесяти. Он не пропускал ни одного матча команды. От него слегка разило. Он радостно хлопал в ладоши на удачные действия наших девушек, а после матча уходил со слезами на глазах. Почему? Не знаю. Но так было всегда вне зависимости от того, как сыграла наша команда.

Помню, как с маленького балкончика стоял и вел репортаж комментатор Павел Минаев. Вот уж действительно человек, влюбленный в баскетбол! Надо было слышать, с какой любовью и теплотой он комментировал матчи «Славянки»! «Девочки, родненькие, покажите нам красивый баскетбол», — так часто начинал он свой прямой эфир на телеканале «Восточный экспресс».

В то время моторчиком команды была Надежда Кудрина. Разыгрывающая «Славянки» была большим универсалом — очень быстрая, атлетичная и с хорошо поставленным броском. Лидерские качества часто брала на себя Татьяна Ларионова. Пожалуй, самый неравнодушный игрок той «Славянки». Она очень тяжело переживала неудачи и радовалась успехам команды. Поэтому и билась как лев за каждый мяч.

Екатерина Ковалева, возможно, действовала не так полезно, но включалась в нужный момент, «поливая» с трехочковой линии. Если на нее снисходило вдохновение, могла в одиночку затащить матч благодаря своим точным дальним выстрелам. Вгрызалась зубами в мяч под щитом Елена Воскобойникова. Ей приходилось очень непросто на этой позиции — одна Мария Степанова из ВБМ-СГАУ (Саратов) чего стоила! А ведь были еще легионеры из США в УГМК (Екатеринбург).

Ну и, конечно же, ОН самый — Юрий Перминов. Основатель, директор и главный тренер команды. Именно он на своих плечах более 25 лет руководил клубом. В одном из сезонов у «Славянки» дела шли очень плохо. Она проиграла в Суперлиге, кажется, в 23 матчах подряд. Но наконец-таки одержала долгожданную победу. Вырвала ее зубами на последних секундах в поединке с «Вологдой-Чевакатой».

Я никогда не забуду реакцию тренера в тот момент, потому что находился в двух метрах от него. Он закрыл лицо двумя руками, слегка согнулся и зарыдал. Не мог сдержаться от нахлынувших эмоций. Да так горько, что вздымались плечи на его могучем теле. А потом поспешил спрятаться в маленькой тренерской комнате и ждал, когда болельщики покинут трибуны.

…В 2014 году Юрия Перминова не стало. А затем была расформирована из-за финансовых проблем и сама «Славянка». Президент «Челбаскета» Николай Сандаков в 2022 году возродил клуб. И это повод еще раз сказать ему большое человеческое спасибо!

Сегодня, спустя 10 лет, «Славянка» вновь проведет домашний матч в своей обители. Родном доме, в котором и зарождался женский баскетбол в Челябинске. И это хороший повод поддержать нынешнюю плеяду игроков команды, снова погрузиться в ту атмосферу далеко прошедших дней.

Не знаю, жив ли еще тот самый дед, который так отчаянно болел за команду 20 лет назад. Вряд ли. Но буду рад увидеть знакомые лица людей. Тех, которые когда-то и создавали ту атмосферу большого баскетбольного праздника в маленьком, но уютном Дворце спорта в Ленинском районе. Встречаемся сегодня в 19:00 в «Торпедо»…

