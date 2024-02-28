Баскетбольный клуб «Славянка» взял реванш у «Динамо-2» в Высшей лиге

Челябинская команда одержала победу над сибирячками со счетом 63:61

Сегодня, 28 февраля, в челябинском ДС «Торпедо» состоялся повторный матч в баскетбольной Высшей лиги чемпионата России между командами «Славянка» и «Динамо-2». В этот раз хозяйки площадки сумели выиграть у сибирячек со счетом 63:61 и взять реванш за вчерашнее поражение. Лидером атак южноуральского клуба стала Карина Переменина, в активе которой 18 очков и 12 подборов, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Вчера команды провели первый поединок между собой, в котором гости выиграли хоть и не без проблем, но вполне заслуженно. Но сам характер игры и то, как соперники бились давали понимать то, что в повторном поединке исход может завершиться в любую сторону. Собственно, в этом и есть прелесть баскетбола, в его непредсказуемости. Тем более если речь идет о девушках, игра которых очень уж подвержена разным настроениям.

И сегодняшний поединок — яркое тому доказательство. Начнем с того, что в этот раз «Славянка» с первых минут завладела преимуществом и диктовала свои условия большую часть матча. Правда, перевес в счете был минимальным. Поэтому и игра держала зрителей в напряжении от первых до последних минут матча.

В первой половине игры приятно удивила своей игрой Дарья Строева. Ничем не выделявшаяся до этого баскетболистка здорово вошла в игру. Ее четыре точных броска с хорошим процентом реализации за 15 минут игры в двух периодах — очень солидная помощь команде. Поддержали ее яркую игру и лидеры «Славянки» — Карина Переменина и Мария Харчикова. А вот Анна Ситникова ушла в тень и явно находилась не в своей тарелке. Впрочем, в нужный момент она напомнит о себе в ключевые моменты игры. Но об этом позже.

Равным и упорным получился третий период, в котором гости стали все активней поддавливать челябинок в атаке, плотнее играть с ними в обороне. В какой-то момент показалось, что наступил перелом в игре и «Славянка» может упустить инициативу. Все должна была решить последняя четверть матча.

А она поначалу складывалась не в нашу пользу. Активные Дарья Андрюшкина и Елена Шелкова создали небольшой перевес в счете. Стало тревожно. За три минуты до конца при счете «-3» челябинкам удалось совершить крутой камбэк. Его авторами стали Анна Ситникова (вот он, ее выход!) и Карина Переменина. Три результативные безответные атаки позволили «Славянке» вырваться вперед — 60:58.

К счастью, челябинки довели дело до победы. Хотя в последней атаке сибирячки могли завершать исход противостояния в свою пользу. Однако трехочковый бросок гостей с финальной сиреной цели не достиг. «Славянка» берет реванш, но куда важней то, что она испытала радость победы на своей родной площадке. Болельщики во Дворце спорта «Торпедо» провожали девушек овациями и стоя. Кто-то из них даже плакал от счастья.

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28 февраля, Челябинск. ДС «Торпедо». «Славянка» (Челябинск) — «Динамо-2» (Новосибирск) — 63:61 (19:18, 16:14, 12:16, 16:13).

«Славянка»: Переменина (18), Туманова (11), Строева (11), Ситникова (9), Харчикова (7), Думенко (6), Тархова (1), Торохова, Белова.

«Динамо-2»: Андрюшкина (13), Шелкова (9), Щелканова (8), Литовская (7), Зобова (6), Калистратова (6), Лебедева (5), Подкорытова (4), Баженова (3), Енидорцева.

Впереди «Славянку» ждут еще два домашних поединка — 2 и 3 марта челябинки сыграют с красноярским «Енисеем-2». Эти игры пройдут во Дворце пионеров и школьников имени Крупской на Алом поле.