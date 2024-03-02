Баскетболистки «Славянки» проиграли «Енисею-2» в Высшей лиге

Челябинки уступили одному из лидеров турнира со счетом 63:83

Баскетбольный клуб «Славянка» не смог дать бой одному из лидеров Высшей лиги. Сегодня, 2 марта, челябинская команда уступила соперницам из Красноярска со счетом 63:83. Сибирячки провели результативный матч, здорово сыграв в атаке. Несмотря на поражение, «Славянка» гарантировала себе участие в плей-офф турнира, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Славянка» начала матч здорово, у девушек получались позиционные атаки, хорошо заходили броски со средней и дальней дистанции. Успешно начала игру Олеся Туманова, набравшая в стартовом периоде 11 очков, реализовав в том числе и два трехочковых броска. В итоге 21:13 — весьма неплохо для хозяек площадки в матче с одним из лидеров Высшей лиги.

Увы, но долго пребывать в эйфории хозяйкам площадки не дали. Не прошло и двух минут после начала второго периода, как гости сократили отставание в счете до минимума — 23:22. Лидером атак «Енисея-2» стала Лилиана Дудченко, поймавшая кураж. Ну, а затем гости вырвались вперед и ушли на большой перерыв, ведя в счете 43:37.

Здорово провели сибирячки и третий период. На этот раз на авансцену вышла Анастасия Буланова. Она забивала много, очень много. В сольном проходе, с дальней дистанции, под щитом... К слову, она и станет самой результативной в этом матче — наберет 30 очков и сделает 16 подборов.

Перед стартом четвертого периода наша команда уступала 14 очков. Не критично, но ощутимо. В какой-то момент девушки сумели приблизиться к соперницам, но затем все снова встало на свои места. Поражение со счетом 63:83.

Баскетбол. Высшая лига. Женщины.

2 марта. «Славянка» (Челябинск) — «Енисей-2» (Красноярск) — 63:83 (21:13, 16:30, 16:24, 10:16).

«Славянка»: Переменина (17), Думенко (11), Харчикова (10), Туманова (9), Торохова (6), Ситникова (4), Строева (2), Кириллова (2), Белова (2), Тархова.

«Енисей-2»: Буланова (30), Сумашева (19), Дудченко (16), Кириленко (8), Афанасьева (6), Неласий (2), Жуланова (1), Пинегина (1), Гринченко, Коробенко, Версенева.

Завтра, 3 марта, команды проведут повторный поединок. Игра состоится во Дворце пионеров и школьников имени Крупской. Начало матча — в 17:00.

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